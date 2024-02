Polo Baquerizo lloró y dio su despedida a su fanaticada

Un icono de la televisión ecuatoriana es Polo Baquerizo. El “eterno perdedor” se caracterizó por construir un problema que unía a la familia ecuatoriana, un formato que emuló mucho una reunión en la esquina de barrio donde la población podía acceder a premios por sus historias, competencias y dinámicas.

“Haga Negocio Conmigo” se volvió uno de los baluartes de TC Televisión, pero como todo en esta vida el programa tuvo su final. Fue en 2016 cuando Polito y su espacio semanal no continuó al aire, migrando a ‘De Casa en Casa’.

Polo Baquerizo se despide de su audiencia. Captura de pantalla

Su rol fue menor protagónico pero igual daba un tinte especial a la audiencia que nunca lo sacó de su corazón. No obstante, de a poco su imagen fue perdiendo visualización hasta que su salida se dio de manera abrupta sin ningún agradecimiento y brindando un espacio para sus últimas palabras.

En una reciente entrevista con el medio Extra, Polo Baquerizo se quebró y relató lo duró que fue desapegarse de “su piel”, adjetivo que atribuye al canal donde labró su carrera.

“Yo no soy buscador de trofeos o reconocimientos. Pero jamás me palanquee que me hagan un agasajo. Me siento triste porque no es que estoy pidiendo que me haga ninguna despedida. Mi estilo era totalmente diferente. Cómo no voy a extrañar, yo me he amamantado de la comunicación tan simple como eso”.

Juicio

El guayaquileño que se forja en la comunicación desde 1970 empezó una demanda, donde las causas no han sido reveladas, contra el citado canal. Más allá de un tema económico, un factor sentimental atraviesa su corazón.

Polo no pudo despedirse de su audiencia, pero aprovechó este breve momento frente a la cámara para partirse y decir términos de agradecimiento: “Dios le pague. Los quiero mucho, nos veremos en un momento. Me atravesaron el alma. A ellos no les importa”.