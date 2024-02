No tenía ni parqueadero, lo que pasó Polo Baquerizo en sus últimos años en TC Televisión

Imagínate que trabajaste para una entidad por casi 5 décadas pero en tus últimos años de función ni siquiera tenías un puesto para parquear tu vehículo, peor aún una oficina propia. Esta fue la realidad que atravesó Polo Baquerizo.

[ Polo Baquerizo lloró y dio su despedida a su fanaticada ]

El guayaquileño, que se forjó en la comunicación desde temprana edad, no tuvo ni siquiera un segmento para despedirse de la audiencia a la cual sacó más de una sonrisa con el programa “Haga Negocio Conmigo”.

En un diálogo con Extra, Polito derramó varias lágrimas por el dolor que le representa alejarse del canal que definió como su piel. “No sé si me merecía una despedida, la tristeza que me da en que sacan Haga Negocio del Aire, luego en Casa en Casa me dejaron afuera de todo y no hubo una despedida.

“Yo he sido entregado en el área del trabajo. Es pasión, es piel. Cuando me dejan afuera de ‘Casa en Casa’ no me llamaron después de un toque de queda; yo hacia lo que me decían, pero ya estaba despojado de oficina y de parqueadero”.

Palabras que se sintieron

“Aunque esté afuera siguen siendo mis compañeros. Siempre fui respetuoso con todos, nunca envié un memo para que sancionen a un compañero”, acotó sobre su cumplimiento de funciones dentro del canal.

“Yo no quería hacerlo. Hay comentarios que me han dicho que tengo que demandar. Tengo los testigos, veremos que pasa. Más allá de todo lo que se dice. Sigo creyendo en la justicia. (…) Yo me entregue al canal, yo no me fui por plata.

Yo no soy buscador de trofeos o reconocimientos. Pero jamás me palanquee que me hagan un agasajo. Me siento triste porque no es que estoy pidiendo que me haga ninguna despedida. Mi estilo era totalmente diferente. Cómo no voy a extrañar, yo me he amamantado de la comunicación tan simple como es”, finalizó