No limpió los langostinos, así se vio el plato que le costó la eliminación a Cecilia Cascante

Cecilia no pudo ni pelar los langostinos para quedarse eliminada Captura de pantalla

Un error imperdonable fue lo que cometió la actriz guayaquileña Cecilia Cascante en el programa 53 de MasterChef Celebrity. La también modelo optó por retarse ha realizar un ‘risotto’ de langostino pero se olvidó de algo fundamental: limpiar al crustáceo.

Cecilia previo a la retroalimentación del jurado se percató que estaba realizando con mayor pulcritud el emplatado. No obstante, al ver la reacción de Rausch, de abrir el langostino, su “alma salió de su cuerpo”.

“El arroz está en su punto. Sabor: rico, cremocidad. Le falta un poco más de líquido. No la limpiaste corazón, porque me doy cuenta si se los abren. Hay que tener más cuidado, porque esto es un plato devuelto en un restaurante”.

Plato que le costó la eliminación

Cecilia, previo a su paso con el jurado, comentó que se siente feliz por comenzar a dominar el emplatado. Un factor que en pasadas galas le había pasado factura para quedar en retos de eliminación o tardar en subir al balcón.

“Desafortunadamente, tuviste un error grave. No era un plato para irse. Llegaste timida y te fuiste soltando. No pensaba que te fueras a ir todavía”, agregó el experto colombiano.

Último mensaje

“Definitivamente una de las experiencias más lindas que he vivido, me ayudó a romper esas limitantes que existían en mi cabeza de decir ‘para esto no sirvo’ porque aprendí que uno lo puede todo. Que cuesta más, puede ser, pero definitivamente cuando le pones todo el empeño y a la vez estás rodeada de gente maravillosa todo se hace más ligero.

Lo que voy a extrañar estar en esas cocinas. Lo que voy a extrañarlos a ustedes mis amigos, porque así los puedo llamar el día de hoy. Los quiero un mundo y a seguir con esa misma entrega de ser mejor cada día, ya falta poco.”