¡Sin miedo a nada! Así respondió María Fernanda Ríos a la indirecta de Dayanara Peralta

Se activó la controversia en la farándula ecuatoriana. María Fernanda Ríos dejó demostrado que no nació para espectadora sino para protagonista, la empresaria quien en días pasados lanzó el primer dardo de señalación contra su ex pareja, Jonathan Estrada, asegurando que este no sabía monetizar sin dejar de usar su nombre, no tardó en recibir respuesta a estos comentarios, e instantáneamente volvió contestar.

La actriz detonó lo que se conoce popularmente como un pimponeo de opiniones, pues la segunda en lanzar la flecha fue Dayanara Peralta, quien publicó una clara indirecta, diciéndole a Mafer Ríos entre cantos, que ya era hora de ubicarse; “Mamita, que Dios te bendiga y que sigas pa’ lante / Que busques tu vida que busque un amante / Te deseo lo mejor, que todo sea perfecto”, a lo que Ríos respondió de manera irónica y rayando incluso hasta en la provocación.

“No invoque al demonio sino sabe rezar mamita”, es una de las varias historias que ha compartido por medio de su cuenta de Instagram la actriz, un mensaje que no necesita de etiqueta para saber a quien va dirigido, seguidamente, Mafer volvió a tocar el tema de la monetización y escribió; “Repita conmigo, los programas grabados se pueden editar, sino lo hizo es porque quiso generar”.

Unas indirectas que sin lugar a duda han generado y acaparado la atención inmediata no solo de los programas de farándula, sino también de los internautas, quienes están al pendiente de cada cosa que publica cada parte. Por otro lado, el protagonista principal de esta historia, y por el que inició la polémica, Jonathan Estrada, ha mantenido un rotundo silencio ante todo lo ocurrido, por lo que podría decirse que esto pasó a ser una guerra que ya califica como personal entre ambas mujeres.

¿Se avecina una guerra?