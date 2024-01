¿Indirecta para Mafer Ríos? Dayanara Peralta y el mensaje con que habría mandado a ubicar a la actriz

“Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe” reza un viejo refrán y tal parece que esto pasó con la cantante Dayanara Peralta, quien ya mostró haber llegado a su límite de aceptación con relación a los constantes comentarios de María Fernanda Ríos en alusión a su esposo, Jonathan Estrada, y en esta ocasión, decidió enviarle un indirecto pero muy claro mensaje.

Fue por medio de la música y muy a su estilo que la intérprete de ´El Karma´ publicó un video cantando la canción ´Ay Dios´ de Pitbull y Yandel, donde básicamente mandó a la empresaria a ubicarse y a seguir adelante con su vida.

Mamita, que Dios te bendiga y que sigas pa’ lante

Que busques tu vida que busque un amante

Te deseo lo mejor, que todo sea perfecto

Fue tan solo unos pocos días atrás que la también actriz volvió a pronunciarse asegurando que el productor no para de monetizarse bajo su nombre y que no le basta con hacerlo solo con Dayanara, por lo que debe hacer uso de su apellido para que sus episodios se vuelvan virales, opinión que habría puesto fin al voto de silencio de la cantante, quien siempre se ha mantenido al margen con la ex de su esposo, pero esto parece haber cambiado.

“Ya monetiza con la mujer y quiere seguir haciéndolo conmigo, lo bueno es que aprendió bien de lo que le enseñé, a monetizar, y ahí está una prueba más de que mi apellido debe salir en su programa para que se haga viral”, es parte del comentario emitido por la nueva jurado de ´Soy el Mejor´, quien añadió que quizá comenzará a hacer lo mismo para probar si obtiene alguna ganancia de Jonathan Estrada.

Cabe destacar que esta no sería la primera vez que Mafer realiza este tipo de comentarios ¿Se avecina un enfrentamiento?