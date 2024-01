Andreina Bravo va por su segunda vuelta en nueva temporada de ´Soy el Mejor´: “Vengo a hacer lo que se debe”

Un segundo round, la cantante Andreina Bravo es oficialmente la nueva integrante de la nueva temporada del reality de baile ´Soy el mejor´, la intérprete de ´Bandolera´ decidió dar y darse una segunda oportunidad a la pista donde ya una vez brilló, y esta vez aseguró que viene dispuesta a conquistar al Ecuador.

Fue exactamente hace un año que Andreina Bravo se despidió de ´Soy el Mejor´ tras ser eliminada, sin embargo, la artista era una de las participantes que repuntaba como favorita entre la audiencia. En esta nueva edición, la ecuatoriana hizo su debut con un vestido dorado, ceñido al cuerpo y con unas despampanantes botas altas, una vez en el escenario la bandolera recibió su pasaporte dorado, uniéndose así a la lista de nuevos ingresos del programa.

“Es un nuevo reto para mí. Estoy nerviosa, ansiosa, heladita”, dijo la artista tras mostrarse ante el público y ser entrevistada, al tiempo que aseguró estar muy preparada para darlo todo en este desafío. “Vengo con las mejores energías a darlo todo, a hacer lo que se debe hacer aquí en la pista, a bailar, a dar esos pasos prohibidos y conquistar el Ecuador”.

Hasta el momento han sido variados y un tanto inesperados los rostros anunciados como nuevos talentos: Evelyn Vanessa Calderón, Carolina Bravo, Cezar Augusto (pareja de Virginia Limongi), Juliana Díaz, Kevin Rubio, Bruno Barbieri, Suriel Lira, Stéfano Navas y Tatiana Angel. (E)

Uno de los que más sorprendió, fue el nombre del esposo de Virginia Limongi, Cezar Augusto, quien tal parece cuenta con muy buena aprobación del público, sin siquiera haber comenzado. Cezar, quien también es modelo, ha dicho que no es la primera vez que la producción lo invitaba a participar, pero que no había aceptado porque le daba vergüenza, la ex Miss también se mostró muy dada a apoyar a su esposo en esta nueva etapa.