Virginia Limongi asegura que su esposo no sabe bailar “Nunca imaginé que aceptaría participar en ‘Soy El Mejor’

El programa ‘Soy El Mejor’, transmitido por TC Televisión, anunció que Cezar Augusto, el brasileño esposo de Virginia Limongi, será uno de los nuevos participantes en la competencia. La noticia dejó sorprendida a muchos de los seguidores, en especial a su propia esposa Virginia Limongi.

La modelo y presentadora de televisión, aseguró a los medios que su esposo “es más tieso que una tabla” y que aún no puede creer que vaya a participar en el reality. Sin embargo, lo apoyará por completo “si a él lo hace feliz esta bien”.

Cezar, quien también es modelo, ha dicho que no es la primera vez que la producción lo invitaba a participar, pero que no había aceptado porque le daba vergüenza.

“Ellos me buscaron dos veces el año pasado, contactándose con mi representante para ver cláusulas y condiciones, pero ahora me motivó hacer algo nuevo, salir de mi zona de confort ya que no se bailar nada”, afirmó a un medio de comunicación ecuatoriano.

Que no sea bailarín dejó atónitos a sus fanáticos, debido a su descendencia brasileña, muchos pensaban que era un experto. Pero ahora demostrará que puede aprender y darlo todo en el escenario para ganar la competencia.

“En mi vida me hubiera imaginado que él me iba a contar que pensaba entrar en un reality de baile, cuando es más tieso que una tabla. Pero me gusta que intente algo totalmente nuevo, tiene que aprender de cero, total la práctica hace al maestro”, afirmó la manabita.

La exMiss Ecuador entre risas agregó que “no se cómo van a lograr que baile. Incluso ahora estaba súper nervioso y hasta creí que se iba a echar para atrás”.

Aunque se conoce que Cezar no es muy amigo de la exposición, aclara no tener problema con estar frente a una cámara, lo que no le gusta es hacer de su vida un reality. En cuanto a las ‘advertencias’ que le hacen a Virginia en redes, de que cuide a su esposo de algunas en Soy el Mejor, solo se ríe y dice no preocuparse.