Carolina Jaume rompe el silencio sobre anuncio de boda de Allan Zenck: “Lo mejor que puedo desearles es responsabilidad”

Se ve y no se cree, una Carolina Jaume irreconocible, una que tal parece ha dado borrón y cuenta nueva a su vida, pero esta vez de forma definitiva, dejando atrás un capítulo que por mucho tiempo estuvo cargado de controversia mediática y que la puso en el ojo de los medios en más de una ocasión, debido a los constantes enfrentamientos con su ex, Allan Zenck.

Fue hace poco menos de dos semanas que el empresario y ex esposo de la presentadora dio la buena nueva de su compromiso con su novia, la modelo Gabriela Guerrero, y ante este amoroso anuncio, marcado por una joya de gran tamaño y costo, toda la farándula y los internautas esperaban atentos la que sería la reacción de la ´Shakira´ ecuatoriana, quien para sorpresa de todos, guardó un rotundo silencio.

Sin embargo, fue este martes durante una entrevista en el programa ´Agárrate´, que la también modelo fue abordada acerca de este tema y con toda la serenidad que nunca antes se le vio, Jaume solo se limitó a decir que no se desbordaría en hipocresía para desearles lo mejor del mundo, y en su lugar solo se atrevería a desearles responsabilidad ante una decisión tan importante.

“No sé ningún tipo de detalle, no lo sigo. Siento que es el flujo natural de una relación que tiene tanto tiempo juntos, consolidarse de alguna manera, que se honre ese amor, mientras él sea puntual con su hijo, mientras mantenga la comunicación. Yo ya sufrí lo que tenía que sufrir, ya lloré, ya fui al psiquiatra, ya me vengué. Yo creo que lo mejor que puedo desearle no solamente a esa pareja, sino a cualquier pareja que tome este paso, es que lo tomen con bastante responsabilidad”, expresó la rubia del Ecuador, quien a su vez añadió que lo único que desea es poder continuar con su vida.

“No estar atada a ellos y que ellos no estén atados a mí”, dijo.