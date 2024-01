¿Carolina Jaume prepara un libro de su vida? Aquí las pistas que la presentadora ha ido asomando en redes “Cada momento”

Una historia cargada de amor y recuerdos, esas son las pistas de lo que parecen ser los textos que Carolina Jaume, prepara para realizar un libro sobre su vida, y como era de esperarse y es común en todos los escenarios que tienen que ver con la presentadora, todo apunta a que esta narración está movida por un hombre.

La también modelo ha hablado en más de una ocasión de querer plasmar su vida en un libro, y de acuerdo con lo compartido, parece que ya tomó la decisión. Fue por medio de varias historias de Instagram, que Carolina Jaume difundió algunos fragmentos de texto, donde cuenta entre líneas las emociones vividas por un amor extranjero, una que la hizo perder la cabeza por el sentimiento y la decepción.

Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia, pues habrá más de uno al que esta trama le parezca un tanto conocida, sin embargo, la actriz no ha dado nombre del caballero, pero sí más de un indicio de quien estaría hablando.

“El día que finalmente lo conocí sentí un gran alivio, no era tan pequeño, ni se lo veía tan joven como en las fotos de su Instagram. Sabía muy bien quien era él y él muy bien quien era yo, pero no evitamos el decirnos ´un placer conocerte´”, es parte de las líneas que compartió la rubia más polémica del Ecuador, la cual cabe destacar ha estado muy en reserva desde que inició el año, pese a que fue para tan solo la primera semana de enero, que su ex esposo Allan Zenck, dio la noticia de su compromiso con su novia Gabriela Guerrero.

Historias de Instagram de Carolina Jaume

Historias de Instagram de Carolina Jaume

Historias de Instagram de Carolina Jaume

Con estas publicaciones, Carolina Jaume da a entender que se encuentra enfocada en un nuevo proyecto personal y tal parece que ya ha echado tierra al pasado, al menos en lo que refiere a Zenck.