MasterChef Celebrity Ecuador: Luciana Guschmer sufrió por el éxito de Yilda Banchón y Carolina Sánchez le dio un sabio consejo

En el último reto de MasterChef Celebrity Ecuador no faltaron las lágrimas y hasta un buen regaño por parte de la chef Carolina Sánchez. Pues hubo aplausos y chachetito para Yilda Banchón por su excelente trabajo, ese éxito no le gustó a Luciana Guschmer quien con sus expresiones habló por sí sola.

Cuando a la cantante la llamaron al atril, la influencer no puso su mejor cara. No todos los participantes serían nombrados para exponer su plato réplica, en esta oportunidad. Además, a Yilda le aplaudieron su emplatado, los sabores y que haya cumplido con todos los procesos de preparación.

Esos elogios le causaron como molestia a Lu. “Yilda, usted es testamento vivo de que uno puede y debe mejorar”, fueron las palabras del chef Jorge Rausch. Posteriormente, se dispuso a darle su respectivo cachetito. En ese momento, fue como un golpe al ego para Guschmer, ya que estaba con las lágrimas a punto de salirse.

El colombiano nombró los tres mejores platos: Gigi, Yilda y Hellen.

“¿Por qué estas triste, Lu?”, le preguntó Erika Vélez. Pues fue muy notorio lo que sentía. Rompió en llanto y admitió que odia hacerlo, pero justificó que estaba sensible. Y su explicación fue que cuando le reconocen las cosas buenas que hace, la impulsan.

“Por lo menos díganme, ‘qué bueno que hagas orzo(especie de pasta)’. Nadie ha hecho orzo en la competencia. Son pasos grandes y cualquier otra persona hace algo mucho más chiquito y le celebran eso. Yo me saco la madre estudiando y no me dicen nada”