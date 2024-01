Raúl Santana se descompensó en MasterChef Celebrity Ecuador: Las redes lloran su salida

El jurado de MasterChef Celebrity Ecuador anticipó que en el reto de Eliminación podrían abandonar la competencia de manera definitiva más de un participante y así fue: Raúl Santana y Paty Terán fueron eliminados por acumular errores imperdonables.

Durante el programa vimos a un Raúl impecable con sus platos y con mucha creatividad, por lo que las redes sociales y sus seguidores no entendieron qué pasó al presentar una pasta mal preparada.

Santana preparó un plato de pasta con arveja que fue criticado por una pasta muy gruesa y que le faltaba cocción. Pero durante el reto de 45 minutos, ‘Chichico’ no se sentía bien, ya que sufre de gastritis y la tensión le jugó una mala pasada.

#MCCelebrityEc 😟 Ceci Cascante le puso mucha mantequilla a su puré y Raúl Santana parece que se descompensó. ¡Ánimo, que si se puede! https://t.co/LAkAfifzKi pic.twitter.com/AZeb9eOu39 — Teleamazonas (@teleamazonasec) January 12, 2024

“Que llamen al médico, ya no aguanto la gastritis”, decía al producción mientras intentaba terminar su plato cuando solo faltaban 10 minutos. “Cuando estoy estresado me ataca la gastritis, incluso cuando no duermo bien”, acotó en el video.

Quien más sufrió en ese reto fue su amigo Anthony Swagg, quien desde el balcón trataba de ayudar a Raúl ya que vio que la pasta seguía cruda. Lágrimas de Pacheco y de todos sus compañeros inundaron en el set al despedir a u gran cocinero, pero sobre todo un buen amigo.

Las redes sociales también lloraron tras la partida de Santana y se expresaron con mensajes. “El mejor cocinero de #MCCelebrityEc tu merecías estar en la final @raulalejo47 tus platos eran espectaculares!! te vamos a extrañar mucho”, indicó un seguidor.

