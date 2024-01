Luciana Guschmer y la avalancha de críticas de las redes por su actitud en MasterChef Celebrity Ecuador: “No la soporto”

Luciana Guschmer, un nombre que resuena en las redes desde un poco antes del inicio de MasterChef Celebrity Ecuador. La influencer quien fue la encargada de revelar el spoiler de la fecha de estreno del reality de cocina, ha sido titular de noticia en más de una ocasión, puesto que Lu ha tenido varios encuentros y desencuentros con más de un participante, lo que ha hecho que la audiencia no le pierda pista.

Fue en el pasado capítulo del lunes, que la creadora de contenido tuvo un cruce de palabras y poder con otra de las celebridades, Yilda, quien tras obtener el famoso pin del chef, fue en búsqueda de venganza, lo que detonó la ira de Luciana Guschmer, e hizo que hiciera varios comentarios que la dejaron en el ojo de huracán de los internautas.

“A Yilda el pin del chef es como mucha lata para ese atún. O sea tiene que tomar decisiones con mucha responsabilidad pero no lo merece”, fue una de las primeras opiniones hechas por la influencer, seguida de “No me genera nada, sé que Yilda es una competidora débil, así que no me da miedo, no creo que Yilda vuelva a ganar el pin del chef”, ambas desataron una ola de críticas en su contra, incluyendo la del ex participante de MasterChef, Jamil Faour, quien aseguró que sabe de primera mano que nadie se mete con Lu “sin salir quemado”.

Si algo me ha enseñado la vida al conocer a @soyluguschmer es que no te metes con ella sin salir quemado. Ya quiero ver como acaba Yilda #MCCelebrityEc — Jamil Faour 🇱🇧🇵🇸🍉 (@jamilfaour1) January 11, 2024

Por su parte, los internautas se descargaron por completo, asegurando que a medida que ha transcurrido el programa han logrado conocer su verdadera personalidad.

“Tengo la impresión de que a esa chica Lu, no la quieren ni los jurados / Luciana y Anthony son 2 personajes que me han sorprendido y no gratamente , conforme avanza el programa se va viendo como son picados, envidiosos, maliciosos / Luciana es la personificación del egocentrismo y prepotencia 🙄. Apoyo a Yilda / Esta chica Lu me agradaba antes, pero a como va avanzando el programa Master chef me doy cuenta que es bien maliciosa y egocéntrica / Esta chica es pura envidia mi apoyo a Yilda”, son solo algunos de los comentarios dejados en su contra.

Para muchos el acto de Yilda, no fue más que un ojo por ojo, hay que recordar que el reality apenas comenzaba cuando la influencer bajó del balcón a la cantante para llevarla a eliminación.