La esposa de Diego Gallardo envía un mensaje después de una semana de la muerte del artista

Diego Gallardo, mejor conocido como el ‘Aire del Golfo’, lamentablemente murió en una jornada de violencia que vivió Ecuador el pasado 9 de enero de 2024 por una bala perdida en la avenida del Bombero, en Guayaquil.

Este martes 16, apareció una publicación en sus redes sociales. Se trata de un mensaje que Camille Gamarra, su esposa, quiso enviar a los amigos y seguidores del artista.

“Hola a todos les escribe la esposa de Diego. Primero de parte mía y de toda la familia queríamos agradecerles por sus palabras de aliento, sus oraciones y toda la muestra de amor que nos han dado en todo este tiempo”, empezó el mensaje en el Instagram de Diego que acompañó con una foto del artista ecuatoriano.

Prometió que va a llevar el legado del arte de Diego a cada rincón del mundo, ya que el cantante tenía mucha música por mostrar.

“Han sido una balsa en medio de este mar. He reactivado su cuenta porque mi esposo dejó todavía mucha música para entregarles y voy a honrarlo cumpliendo su sueño de terminarla. Y esto no lo logro sola, junto a sus amigos incondicionales, músicos y familia es que vamos a sacar su proyecto adelante. Hasta que me toque partir, trabajaré incansablemente porque su voz llegue a cada rincón del mundo. Estén atentos porque se viene el Dejar Zumbar 2″, concluyó la publicación en Instagram.

La publicación obtuvo muchos mensajes de apoyo. “¡Increíble! Estamos ansiosos por esa nueva música que seguro nos hará vibrar muchísimo”, “Aquí estaremos esperando su música”, “Linda forma de ser honrado”, “Fuerzas, estaremos pendientes entren también a Spotify apoyar su música”, fueron algunos de los comentarios que se leen en la publicación.