Muere el músico Diego Gallardo por una bala perdida en Guayaquil

Diego Gallardo, músico guayaquileño y mejor conocido como el ‘Aire del Golfo’, lamentablemente murió este 9 de enero de 2024 por una bala perdida en la avenida del Bombero, en Guayaquil.

Se conoce que el hecho habría ocurrido cuando estaba yendo a recoger a su hijo al colegio. Sus amigos y conocidos lamentan lo que pasó y expresan su consternación por esta pérdida en medio de la ola de violencia que se vive en Ecuador.

El actor ecuatoriano Carlos Scavone, amigo de Gallardo, le dedicó un mensaje en sus redes sociales.

“Simplemente quiero agradecerte por haberme regalado tu amistad, encontrar seres humanos como tu es casi imposible, la alegría que me daba al verte era algo que muy pocas personas me podían dar, te quiero agradecer también por regalarnos tu arte y los que no tenían la dicha de conocerte, te conocieron bajo tus canciones. Por enseñarme que se puede hacer arte y también ingeniero. Por ser tú que dejó una huella .No puedo creer aún lo que está pasando. No me entra en la cabeza lo podrido que está este maldito mundo. Maldita sea. Vuela alto colega, amigo y sobretodo hermano de la vida. Mis condolencias y abrazo más fuerte a su familia”.

Diego Gallardo era un cantautor, su música era de un estilo folklórico, mezclando ritmos contemporáneos y sus letras tenían un sentido sociales, hablaba de desigualdad e injusticia. Su carrera empezó en 2018 con su sencillo ‘Mujer Pitahaya’.

Reacciones en redes

Acabamos a perder a uno de nuestros colegas músicos, un gran artista que tuve el privilegio de conocer, por culpa de la maldad! Solo tengo un nudo! Oremos por su familia y que Dios lo tenga en su gloria.



QDEP Diego Gallardo 💔💔💔 pic.twitter.com/uvKDgJq2cy — Anna Belén (@annabelenmusic) January 9, 2024

La consternación de sus conocidos ante este hecho se evidencia en redes sociales. Amigos y familiares no pueden creer la situación del país que acaba de arrebatarles a un ser querido, a un padre y amigo.

Acaba de fallecer mi primo Diego Gallardo por estos hijos de puta!!!! Estamos en shock. No lo podemos creer. Qué dolor💔💔💔💔💔 No es justooo — VIVIANNA (@ViviannaOficial) January 9, 2024