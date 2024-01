La alcaldesa de Simón Bolívar, Mafer Vargas, sorprendió a sus miles de seguidores al aparecer sin su larga cabellera rubia. En su cuenta de Instagram publicó su cambio radical de look donde escribió: “Los cambios siempre son buenos”.

Vargas que también fue salpicada en el caso Metástasis que involucra al narcotraficante asesinado, Leandro Norero, ahora luce una cabellera castaña, donde indicó que su cambio también fue para dar un descanso a su cabello que fue maltratado por las decoloraciones para mantener ese rubio platinado que la caracterizaba.

“¿Qué tal mi cambio de look mis chicas? para las que me han escrito preguntando por mi cambio de color me lo realice en @mafervargas_ec”, escribió además en su cuenta de TikTok.

¡Cerrando ciclos! El cambio radical de Mafer Vargas, alcaldesa de Simón Bolívar (Instagram)

Mafer Vargas negó vínculos con Leandro Norero

María Fernanda Vargas, negó públicamente los chats del caso Metástasis, donde se la vincula al narcotraficante Leandro Norero en una conversación entre el capo de la droga y la exfuncionaria Mayra Salazar. Ante eso, la fiscal general, Diana Salazar, salió a decir que tiene videos.

En una entrevista radial con Democracia TV, el periodista le pregunta que cuál ha sido el papel de Vargas, ya que la autoridad ha negado todo lo que los chats señalan.

“En parte de esos chats también está la vida íntima del señor Norero (...). Más allá de la participación coadyuvando para la movilización de armas está un tema íntimo entre esta señora y el señor Leandro Norero. Que no venga a negar porque están los videos ahí”, dijo.

Luego de eso, Vargas no salió a replicar la respuesta de la Fiscal.