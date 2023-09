¡Mafer Vargas y Cynthia Viteri se sacaron los cueros al sol! Cruce de palabras por sus tatuajes y forma de vestir

Un cruce de palabras que no tuvo nada que ver con política se ha desencadenado entre Mafer Vargas, alcaldesa de Simón Bolívar y la exalcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri. De hecho se han cuestionado los tatuajes y su forma de vestir.

La polémica comenzó cuando Vargas tuvo una entrevista con Diario El Universo y reveló que tiene 32 tatuajes en todo su cuerpo. La pregunta fue:

“Veo que luces tus tatuajes y una de las grandes críticas a la exalcaldesa de Guayaquil Cynthia Viteri fue precisamente por eso. ¿Crees que eso afecte en alguna medida la imagen de una alcaldesa, el mostrarse con tatuajes, sexi...?”, fue la consulta de la periodista.

Allí Mafer indicó que no hay ningún parecido entre ella y Viteri.

“Yo creo que Cynthia Viteri es como el caso de Benjamin Button, algo así, porque Cynthia Viteri comenzó como una dama, comenzó con su blazer, con su falda, seria y luego fue evolucionando y se fue convirtiendo en una casi teenager, en una peladita, vistiéndose con tatuajes, con su cabello. Yo respeto, es más no tengo nada contra ella”, señaló Vargas.

De hecho Vargas indicó que su caso fue al revés porque ella ya comenzó con sus tatuajes y se considera rebelde. “No me escondo de ser así, me puedo vestir con blazer pero tengo mis tatuajes y no me los hice ahora que soy alcaldesa. Yo cumplo mi trabajo, no me desenfoco, me visto como sea, pero esto ha sido así desde mucho antes de que sea alcaldesa. No es como Cynthia que fue al revés, fue primero candidata presidencial y luego podemos ver la evolución que tuvo”, finalizó.

La respuesta de Cynthia Viteri fue contundente:

La exalcaldesa no se quedó callada y acudió a las redes sociales para compartir un video donde rechazaba las palabras de Vargas indicando que “el peor enemigo de una mujer es otra mujer”, escribió. “Parece que aún se vive en el siglo pasado”, añadió.

Por su parte, Viteri, indicó que la entrevista fue “intrascendente” ya que debieron de hablar de su gestión política y sobre las obras sociales que ha hecho por su cantón, más que de su aspecto físico y ahí respondió:

“Una joven (María Fernanda Vargas) que salió de Onlyfans (plataforma con contenido privado para adultos), cada cual tiene derecho a hacer con su vida lo que quiere, ese no es mi problema. El tema es el siguiente, no hay entrevista o tema que toquen con las mujeres donde no se refieran a mí”, dijo Viteri al inicio de la grabación.

Luego instó a que las mujeres se conviertan enemigas de las mujeres. “La entrevistada habla de mi vida que no conoce. Tengo más de 22 años con tatuajes, y, además, eso no le importa a nadie. Déjense de estereotipos, que lo único que ha llevado es a dividirnos como seres humanos”, agregó Viteri.

“Que si me visto de alguna forma distinta, que si me pongo sandalias, que si parezco o no los 58 años que voy a cumplir (...) si es o no una dama quien usa tatuajes”.

Pero Viteri mejor decidió dejar claro el por qué de su evolución de su vestimenta. “En Quito era asambleísta y usaba sacos, porque era oradora y en Guayaquil era una simple obrera, esa es la diferencia. No te vas a Monte Sinaí entacada, con medias nailon y con saco, es imposible”, detalló.

“Todavía vivimos en siglos pasados, donde la mujer era la peor enemiga de la mujer. Jamás dejes que te definan. Si te quieren llamar dama o caballero, es problema de la mentalidad de otro”, finalizó.