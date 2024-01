Luciana Guschmer se retracta de su actuar y pide un alto al hate: “Pido perdón por los comentarios inmaduros”

Bien dicen por ahí que “Las palabras son el castigo del cuerpo” el nombre de Luciana Guschmer no deja de aparecer en redes, pero esta vez no ha sido para bien. Hace algunos días atrás la influencer se dejó llevar por un momento de euforia dentro del programa MasterChef Celebrity Ecuador, y dejó que su ira hablara por ella, un momento del que actualmente se retracta.

Fue luego de ser enviada directo a eliminación por la cantante Yilda, que Luciana realizó varios y contundente comentarios, mismos que los internautas han sentenciado, calificándola entre muchas cosas de “ególatra”, siendo así centro de críticas y hate por varios días, por lo que la creadora de contenido decidió pronunciarse para pedir disculpas y a su vez solicitar que los comentarios en su contra paren.

“Mc es un programa de Tv, la edición te puede jugar en contra y también a favor. También estoy consciente que los sentimientos/ adrenalina que hacen sentir la competencia, no te vuelven tan consciente de lo que dices o haces. Pido perdón por comentaros inmaduros, no lo supe llevar. Paren con el hate”, fue el mensaje que compartió la influencer en su cuenta “X”.

Críticas

“Luciana y Anthony son 2 personajes que me han sorprendido y no gratamente, conforme avanza el programa se va viendo como son picados, envidiosos, maliciosos / Luciana es la personificación del egocentrismo y prepotencia 🙄Apoyo a Yilda / Esta chica Lu me agradaba antes, pero a como va avanzando el programa Master chef me doy cuenta que es bien maliciosa y egocéntrica / Esta chica es pura envidia mi apoyo a Yilda”, son solo algunos de los comentarios dejados en su contra.

Para muchos el acto de Yilda, no fue más que un ojo por ojo, hay que recordar que el reality apenas comenzaba cuando la influencer bajó del balcón a la cantante para llevarla a eliminación.