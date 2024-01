Mare Cevallos reveló que le hizo la cruz a Carolina Jaume tras terminar ´Desafío a la fama´: “No hay relación alguna”

Un reality que estableció vínculos pero que también se encargó de destruir más de uno, Carolina Jaume y Mare Cevallos entraron a ´Desafío a la fama´ entre abrazos y lo terminaron despidiendo en enemistad. Las amigas inseparables establecieron una guerra campal dentro de la casa-estudio de Ecuavisa, al punto que fue la intérprete de ´Compañía 593´ quien se encargó de sacar a la rubia del programa por primera vez.

Han pasado varias semanas desde que el espacio de talento terminó, y como siempre, hay más de un internauta que se pregunta si la disputa entre las actrices fue una realidad o solo se trató de show, una incógnita que Mare se encargó de aclarar de manera reciente por medio de un video, en el que contestó al ¿Cómo sigue tu relación con Carolina Jaume?

“Se terminó el reality y yo no tengo relación alguna con esa persona, no tengo nada que ver con esa persona, no soy amiga de esa persona, ya no soy compañera de esa persona, no me considero colega de esa persona, y evitaré trabajar con esa persona en lo más posible, a menos que, se vuelva a hacer algo con Desafío a la fama y me toque ir y ser profesional, pero fuera de eso no, muchas gracias. No hay relación alguna”, expresó la ganadora del tercer lugar de ´Desafío a la fama´

Seguidamente, Mare aseguró que en medio de todas las polémicas que pudieron tener en el transcurso de lo que fue su convivencia, le desea lo mejor. “Si ella quiere hablar de mí no me sorprende, normal en ella, despotricar y hacer de menos a todo el mundo, en lo que a mí respecta le deseo lo mejor”, añadió.

Mare Cevallos y Carolina Jaume fueron una de las desafiantes que más controversias vivieron, al punto que Jaume le llegó a ofrecer puñetes.