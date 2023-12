´Desafío a la fama´: Carolina Jaume le ofreció puñetes a Mare Cevallos por mencionar a sus hijos

¿Llegarán al final sin golpearse? Esta es una pregunta que más de un internauta se hace. ´Desafío a la fama´ está a unas pocas semanas de elegir a su ganador y la convivencia dentro de la casa-estudio se hace cada vez más difícil para sus habitantes, los ánimos están muy caldeados y las amigas que alguna vez fueron inseparables, ahora están a un paso de perder los estribos.

En el que fue el capítulo 76 del reality de Ecuavisa, Carolina Jaume dejó su lado sumiso y se levantó para exigirle respeto y hasta ofrecer golpes a Mare Cevallos, luego que esta tocara una tecla que es innegociable para ella, sus hijos, la actriz quiso sacar a colación un comentario realizado por Jaume en el pasado acerca de una condición médica de uno de sus hijos, y la presentadora explotó.

“A ver, a ver, te voy a decir algo, con mis hijos no te vuelvas a meter, si tu conoces los diagnósticos de ms hijos mejor que yo, por favor te pido págales las terapias, tú pareces conocer mi vida mejor que yo, si mi hijo tiene una discapacidad yo soy la única autorizada en hablarlo no hablarlo, discutirlo, decirlo o no, no está ni en tu voluntad para hacerlo, no quiero que lo digas, no quiero que lo repitas, tú no sabes un coño de la vida de mi hijo”, inició diciendo Carolina Jaume tras escuchar hablar a la intérprete de ´Compañía 593´ quien inmediatamente la calificó como una “arrabalera”.

Un comentario que agregó más leña al fuego para Jaume, quien retomó la discusión y dijo: “Sí, soy yo, te metes con mis hijos te metes conmigo y la próxima no te voy a gritar te voy a meter un puñete”.

Sin lugar a duda, la amistad que alguna vez existió entre las artistas se derribó luego de su convivencia en el programa.