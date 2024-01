“Ella entró muy drogada”: Se viraliza audio donde Arianna Mejía revela que hubo una desafiante que se drogaba ¿Quién era?

Siguen saliendo a la luz los trapitos sucios de ´Desafío a la fama´, aunque el programa ya salió de las pantallas de Ecuavisa, los secretos que resguardaba la casa-estudio del canal del cerro, han ido llegando a la superficie de las redes sociales de a poco, revolviendo el avispero de la polémica entre los artistas que entraron.

En esta oportunidad fue un audio de la cantante Arianna Mejía, el que se viralizó en distintas páginas de farándula, en este se le escucha a la también creadora de contenido, hablar de una participante que entró el primer día al reality de Ecuavisa drogada y continuó ingiriendo estas mismas sustancias en el baño de los estudios.

Aunque Arianna Mejía no mencionó directamente a la mujer que asegura tuvo esta conducta inapropiada, si dio varias puntadas que permiten saber de quien se trata.

“A mí me dio pena como entró ella muy drogada. Mare me dijo que ella se estaba metiendo droga en el baño, me dio pena y traté de ayudarla como amiga, porque sea como sea uno no puede darle la espalda así sea a tu peor enemigo, así ella haya divulgado mi video y ella haya pagado para que me hackeen”, es parte de lo que se le escucha decir en la grabación a la intérprete de ´Bien perra´.

Para nadie es un secreto que dentro de los participantes solo había una mujer con la que Arianna tuvo problemas legales con relación a un video divulgado, Carolina Jaume, por lo que el nombre de la rubia del Ecuador ahora está en el ojo del huracán.

“Yo traté de tranquilizarla pero estaba muy alzada, muy arriba el primer día, y yo dije que pena por ella porque es muy bonita, trataba de que su subconsciente entendiera que no se podía mostrar así”, añadió.