¿Isaac Delgado recibió una propuesta indecente? El presentador contó cual fue el contenido del DM recibido de otro hombre

Para nadie es un secreto que Isaac Delgado no solo se roba la atención de las cámaras, de los televidentes y la de Úrsula Strenge, el presentador levanta pasiones en las redes sociales, así lo ha confesado el mismo, tras revelar que ocasionalmente recibe más de un DM en el que le hacen diversas propuestas de tono sexual, sin embargo, explicó que hubo una en particular que lo sonrojó más de lo debido.

“Una vez me quedé como loco, voy a decirlo así, ya, me escribieron por internet y de esto nunca me voy a olvidar, me escribe un chico y me dice ´Oye Isaac ¿Cuánto me cobras por desvirgarme´?”, reveló entre sonrisas y un tanto de vergüenza el novio de Úrsula Strenge, quien explicó que este ha sido uno de los mensajes que más lo ha marcado.

Aunque el presentador no dio mayor detalle del emisor o la respuesta de este texto, dejó en evidencia que fue una propuesta que para el no resultó atractiva, sino más bien jocosa. Cabe destacar que Isaac Delgado mantiene una relación de ya varios años con la presentadora y también psicóloga Úrsula Strenge, de quien era compañero en el programa de «Noticias de la Mañana» de RTS, y tiene 32 años de edad.

El coqueteo se mantiene intacto

La pareja, que ha mantenido al lente de las cámaras pendiente de ellos, por su relación mediática por sus características, mantiene a sus seguidores también atentos, pues su relación se conoció por la galantería de Delgado y las palabras de amor de Strenge, detalles que aún de dejan ver en sus redes, de manera esporádica.

En una de sus más recientes publicaciones los novios dejaron una tierna postal donde dejaron de relevo que iniciaban el año juntos contra viento y marea. “Eres mi 2024″, ese fue el texto con el que acompañaron las fotos de sus manos.