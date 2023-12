MasterChef Celebrity Ecuador: Luciana Guschmer llora al presentar una pasta que no convenció a los jueces

En un nuevo reto de eliminación, se enfrentaron 10 participantes de MasterChef Celebrity Ecuador. A todos les tocó cocinar un plato que les recordara aquello que desean dejar en el 2023 y lo que aspiran lograr en el venidero año.

Al iniciar el programa, Raúl utilizó por última vez los beneficios del pin del chef para salvar a Susi y bajar de la comodidad del balcón a Sergio, “somos amigos, pero esto es una competencia”, fueron las palabras del actor. Luego, Érika Vélez explicó en que consistiría el último reto de eliminación antes de despedir el 2023.

El tiempo para cocinar fue de 45 minutos y todos empezaron a inspirarse en momentos triste y felices que vivieron durante el 2023. Luciana Guschmer, decidió presentar un ‘Macarrons and cheesse’, que durante la preparación hizo dudar al jurado “por lo simple que puede ser”, pero la influencer convenció a la juez Caro que lograría elevar el platillo.

Luciana llorando (Paola Hernández)

“Le agregué tocineta, camarones, tiene buenos sabores”, dijo Lu. Sin embargo, cuando llegó el momento de la devolución, la joven no recibió buenas críticas en el atril “La pasta casi se pasa de cocción, los camarones están pasados. Esperaba más de ti”, dijeron los jueces.

🤔 Esta noche en #MCCelebrityEc a Lu Guschmer no le fue como esperaba. ¿Es la próxima eliminada de la competencia? pic.twitter.com/yZDHD1wLhs — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 29, 2023

Al ser la segunda en pasar, no tenía conocimiento de como le iría a sus compañeros y no le quedó de otra que sentarse a esperar. A medida que cada participante luego de Luciana pasaba al atril, las lágrimas empezaban a aparecer en el rostro de la influencer “los que no sabían cocina hoy les ha ido perfecto”, expresaba entre lágrimas.

😯 Algunos cocineros han sorprendido al jurado esta noche en #MCCelebrityEc pero Lu Guschmer y Sergio 'el heladero' no lograron salir de riesgo de eliminación. 😰 ¡Esto seguro no te lo esperabas! pic.twitter.com/Qi0AmBiRoX — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 29, 2023

“Yo no lo deseo el mal nadie, ni que nadie pierda, pero si alguien no recibe malas críticas estoy fuera de la competencia”, dijo.

Al finalizar los jueces llamaron a Luciana Guschmer y Sergio ‘el heladero’. Ambos quedaron frente al jurado para escuchar la decisión final. La influencer fue salvada y con gran alivio subió al balcón. Mientras tanto, Sergio tuvo que abandonar las cocinas más famosas del mundo.