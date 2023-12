¿Cómo fue la pelea entre Arianna Mejía y Emma Guerrero? Aquí todos los detalles

´Desafío a la fama´ ya no está al aire pero las polémicas de los desafiantes que hicieron parte del reality continúan más vivas que nunca. Hace tan solo unos días atrás, Arianna Mejía y Emma Guerrero se hicieron tendencia en las redes sociales, debido a varias declaraciones donde ambas aseguraban haber tenido una confrontación de golpes dentro de las instalaciones de Ecuavisa, esto, luego que la actriz, asegurara en un live, que Arianna Mejía habría tenido relaciones dentro de la casa-estudio del cerro.

Fue durante el programa ´¿Qué pasa con Mariela?´ que la intérprete de ´Bien perra´ reveló los detalles de como habría surgido este impase en el que terminó yéndose a las manos con Emma Guerrero y aseguró que fue la también influencer quien provocó la riña, tras seguir manteniendo lo dicho en las redes sociales aún estando frente a frente.

“Yo entro al baño, estaba Erika la productora de DALF, y la man entra al baño a torearme, entra con Nathalia, porque tú te das cuenta cuando alguien viene con la actitud de querer torearte, la man entra y dice ´Holaaaa ¿Pasa algo? con esa cara así, y yo dije sabes qué, Arianna respira porque yo no quiero dañar este momento (...) Ah le pregunto, ¿Oye por qué estás diciendo cosas de que yo he estado con alguien y dañando mi matrimonio? Entonces la man me volvió a decir en la cara, eso, y delante de la productora, y la productora le dijo ´no mientas, que si ella hubiese hecho eso nosotros la hubiésemos sacado´ y ya pues ahí la cogí y la mechonee”, explicó.

Asimismo, añadió que no soportó los comentarios y no pudo evitar irse encima de la actriz, a quien calificó de “mojigata”, pues explicó que si el caso hubiese sido el contrario, el hate del público se habría volcado sobre ella. “Como es una mojigata y todo el mundo cree que ella es santita, obviamente yo lo tengo que hacer por mi cuenta”, dijo.