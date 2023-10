´Desafío a la fama´: Arianna Mejía agredió a Sebastián Tamayo en plena discusión, internautas piden su expulsión

A los puñetes, ´Desafío a la fama´ ya pasó de las palabras a los golpes, el reality de talento de Ecuavisa cruzó la línea de claro a oscuro a menos de un mes de su estreno, pues los desafiantes ya no soportan la convivencia con algunos de sus compañeros y los enfrentamientos ya escalaron al nivel de la violencia.

La grabación de Arianna Mejía yéndose encima de Sebastián Tamayo para golpearlo, luego de tener una discusión con él, ha inundado las redes sociales, la cantante perdió los estribos luego de que el creador de contenido asegurara que aunque no llegó a suceder nada subido de tono entre ellos, a la intérprete de ´Bien perra´ las ganas “no le faltaron”.

“No te cansas de convertir a tu esposo en la burla de todo el Ecuador”, fueron las palabras del colombiano en medio de la discusión con la artista, quien detonó asegurando que Troi Alvarado, su esposo, estaba al tanto de todo lo que ella iba a hacer dentro de la casa-estudio.

Al inicio del reality, Arianna Mejía y el colombiano se dejaron ver muy cercanos el uno con el otro, hubo coqueteos, masajes y hasta enfrentamientos, puesto que la cantante discutió con Carolina Jaume, por la atención del extranjero, sin embargo, este ya parece haberse decidido por la polémica rubia, algo que no le cayó muy en gracia a Arianna.

Ante las imágenes de agresión, las redes sociales han estallado en contra de la cantante, los internautas han condenado los golpes, pidiendo la expulsión de Arianna Mejía del programa del cerro.

“Por ser mujer no le da el derecho a golpear quieren igualdad pues seamos justas NO A LA VIOLENCIA NO AL ABUSO Y ESO NO ES DE GÉNERO ES DE ÉTICA Y MORAL ES DE HUMANIDAD / Toooodo el 🌍vio como Ariana lo buscaba y provocaba a Sebastián. Cómo se fue con Caro eso le ardió / En las reglas del contrato de un reality es prohibido agredir a sus compañeros. Eso es expulsión del participante”, son algunos de los comentarios.