Sale a la luz el video del momento en que arrestaron a Yailin en Miami tras la violenta pelea con Tekashi

Yailin, ‘La Más Viral’ fue detenida la semana pasada en Miami (Estados Unidos) después de la violenta pelea que tuvo con Tekashi 6ix9ine y el rapero difundiese imágenes de la cantante con un cuchillo. Ahora, salieron a la luz las imágenes que grabó la policía de Florida durante el arresto.

En el vídeo aparece la cantante desolada por la situación explicando lo ocurrido al agente de policía. Además, la ex de Anuel AA explica en español la discusión que mantuvo con Tekashi 6ix9ine, cuyo nombre real es Daniel Hernández.

“Estábamos discutiendo, él vino y me agredió. Lo grabé, viene y se va. Se lleva mi teléfono, me borra todo, comienza a grabarme. Le digo que me devuelva mis cosas y me largo de ahí, que no tengo nada que hacer aquí. No me las quiere devolver, me dice que no. Me iba sin dinero, sin nada. No soy de aquí, no tengo vehículo, no tengo nada”