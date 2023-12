Tekashi69 sacó a Yailin de la cárcel en medio de aseveraciones de que ambos se agreden

Las imágenes de Yailin en la Corte de Florida se hicieron virales este viernes luego de que fuera arrestada por violencia doméstica en contra de su novio, el rapero Tekashi69. Primero, circularon fotos de la cantante con su rostro golpeado, después él salió al paso negando que la haya maltratado y difundió videos que la mostraban agrediéndolo.

“Yailin es una persona pasando un posparto. Mi trabajo desde hace ocho meses siempre fue proteger a mi pareja…Yailin necesita mucha ayuda, la amo con el corazón entero. Pero ya no puedo quedar como el malo siempre. Esa muchacha necesita mucho amor”, escribió Tekashi69 con videos donde se veía a la cantante alterada y violenta contra él.

Yailin la mas viral hoy en la corte de Florida pic.twitter.com/FBdnvFUwdP — Wilkinmeta𝕏 (@wilkinmeta) December 15, 2023

Toda una turbulencia se ha desatado públicamente durante las últimas horas por parte de la pareja. Se trata de una serie de acontecimientos que ocurrieron uno tras otro. Ella apareció golpeada y fuentes responsabilizaron a su novio. Sin embargo, la propia Yailin negó los maltratos, afirmando que fue un accidente y que las fotos de su cara golpeada las difundió una extrabajadora suya en venganza porque le terminó la relación laboral. No obstante, siguieron los señalamientos contra el rapero y fue allí cuando él difundió los videos de Yailin atacándolo.

Yailin y Tekashi Instagram: @6ix9ine

Según dijo a People el locutor Santiago Matías, de Alofoke, amigo de Yailin, ambos se agreden mutuamente.

El Nuevo Día notificó que a la cantante la acusaron por cargos de agresión agravada con un arma mortal, daños a la propiedad, así como comportamientos criminales y obstrucción a la justicia, este último es porque se resistió al arresto, además no quiso hablar con los jueces.

¿Síndrome de Estocolmo?

A pesar de todas las acusaciones de agresión entre uno y otro, para sorpresa de todos Yailin supuestamente regresó con Tekashi69, después de que él pagara una fianza de mil dólares.

“Ya está en casa porque yo fui a sacarla”, escribió el rapero con una foto, donde se ve la pierna de Yailin bajando de un automóvil. Presuntamente, volvió a la residencia donde viven los dos.

Tekashi69 publicó esta foto de una pierna de Yailin bajando del carro para quedarse en su casa tras salir de su detención por maltrato en contra de él (Imagen: Instagram @6ix9ine)

El locutor Santiago Matías declaró a People que ya él había enviado el dinero de la fianza, pero que llegó primero el pago de Tekashi69 y que fue él quien envió un equipo para sacarla de prisión y llevarla a su casa.

El locutor habló con el citado medio sobre la pareja, aseverando que entre ellos, la agresión es mutua.

“Ella me contó en varias llamadas que me hizo que él le borró los videos de agresiones de él hacia ella… Había golpizas cuando él se sentía aburrido, cuando él se sentía frustrado, la golpeaba, ella también es violenta, no voy a justificar la violencia en ninguna de sus manifestaciones, pero hasta ahora él ha querido venderse como la víctima, pero ambos se agredían”, expresó Matías.

Cuando le preguntaron por qué cree que ella regresó con Tekashi69, contestó: “El Síndrome de Estocolmo”, caracterizado porque la persona maltratada tiene una conexión afectiva con su maltratador, paradójicamente no quiere dejarlo.