Así lucía Luis Miguel, “el Loco”, Baldeón en su juventud

El periodista deportivo Luis Miguel, mejor conocido como “El loco” Baldeón contó una de sus anécdotas en el TikTok de ‘El Futbolero’. El video se tituló “la anécdota que lo catapultó a la fama”.

En el clip contó una anécdota de 1993 cuando tenía 24 años y llegó ebrio a su casa a ver un casete para después salir a seguir bebiendo con sus amigos que le esperaban afuera, pero su madre no se lo permitió incluso llegó a lazarle un zapato y su papá también lo agredió. El video fue acompañado de imágenes del periodista cuando era joven.

El Loco Baldeón cuando era joven (TikTok El Futbolero)

“Como era mi costumbre llego en estado etílico a las ocho de la mañana, sale mi mamá diciéndome “esto no es hotel”. Un ratito no más, mamá, voy a ver un casete (...) Subí, agarré el casete, me aprestaba a salir, se me pone en frente mamá y me arrancha el casete y las llaves. Mi papá también empieza a increparme”, contó Baldeón como introducción a la frase que lo llevó a la fama.

Baldeón seguía insistiendo a su madre y terminó llorando hasta que su progenitora se sacó un zapato para darle y su papá también lo agredió. En este momento, Luis Miguel le dijo “papá, como padre le respeto, más como hombre vamos afuera”, frase que lo inmortalizó.

“Era un caso de legítima defensa y qué hizo papá, se quedó, era un hombre de 70 años”.