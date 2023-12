MasterChef Celebrity Ecuador: ¿Jorge Rausch le echó la sal a Gigi Mieles y por eso se canceló su compromiso con Álex Vizuete?

Ya es de conocimiento público que MasterChef Celebrity Ecuador se grabó unos meses antes de transmitirse. Comenzaron en Bogotá, Colombia en septiembre de este año y el primer capítulo lo pudimos ver el 20 de noviembre. Durante ese tiempo, la farándula nacional estuvo con los ojos puestos en la relación de Gigi Mieles y Álex Vizuete ya que se conoció el fin de su compromiso.

[ “Nunca debí regresar de Colombia”: El comentario de Gigi Mieles que dejó mucho qué pensar ]

Mientras ahora disfrutamos de los capítulos, en su ya cuarta eliminación, algunas de las cosas que suceden son la pieza del rompezabezas o al menos coincidencias a situaciones que no se entendían en la relación de los actores. Por ejemplo, muchos están muy al pendiente, en qué capítulo Mieles deja de usar su anillo de compromiso.

Mucho se ha especulado sobre las razones de la separación de los influencers. Todavía ellos no han explicado los motivos, pese a que se los ha visto de nuevo juntos. En un reciente video, estaban abrazados en el aeropuerto de Guayaquil. Sin embargo, en el programa ‘Los hackers de la Farándula’ se dijo que la causa fue, aparentemente, algo sucedió en Colombia donde Mieles grababa MasterChef.

Hace un año fue que Vizuete le pidió matrimonio a Mieles. Fue una romántica propuesta en el cine; con bailarines en escena en referencia a la película favorita de la ganadora al premio ITV a mejor actriz. Ese video no ha sido borrado de las redes de ninguno.

View this post on Instagram

En el reto de eliminación de ayer, consistió en hacer un plato inspirado en los ‘haters’ a los que los ‘celebrities’ se han enfrentado. La receta era libre y la despensa estuvo abierta durante los 45 minutos que tenían para terminar su preparación. Mieles hizo un “tigrillo vago”. Rausch quedó cautivado con el plato porque todo estaba revuelto, pero consideró que tenía mucho ajo.

#MCCelebrityEc | 🥲 ¡Ánimo Gigi! El camino es difícil pero lo has hecho excelente... pic.twitter.com/YeA9L49ymv

Para la chef Carolina Sánchez, el plato de Mieles demostró que sí sabe cocinar. “Amiga, ahora sí te puedes casar”, le dijo Erika Vélez. “No, porque no ha hecho arroz”, respondió la chef cuencana.

“Ya los haters no van a decir que no soy una mujer de verdad porque no se cocinar”