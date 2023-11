“Nunca debí regresar de Colombia”: El comentario de Gigi Mieles que dejó mucho qué pensar

Los usuarios en redes están un poco confundidos con lo que sucede alrededor de Gigi Mieles y Álex Vizuete. Aunque solo ellos saben si su historia de amor continúa o escribieron la última página, todo se ha hecho una bola de nieve desde mucho antes de su ruptura.

Aunque han salido videos y fotos de ambos después de haber anunciado que terminaron su relación, todavía no hay un pronunciamiento oficial. En redes lo esperan ya que ambos han compartido con sus seguidores parte de su amor y los han hecho parte de ellos.

Álex Vizuete y Gigi Mieles (Instagram @alexvizuete)

Ahora, Mieles dejó un comentario que se puede prestar para mucho ya que ella y Vizuete están en el ojo de todos. Fue en el capítulo de ayer, de su podcast, ‘Sí somos’. Junto con sus compañeros, Carolina Plaza y Adrián Avilés, ya estaban despidiendo el espacio cuando le preguntaron a los chicos que trabajan en los controles -a quienes apodaron “las esclusas”- cuál de los tres es su favorito.

Todos dijeron que Carolina, ya que ella los ha saludado desde el día uno y les parece la más divertida. Agregaron que Gigi y Adrián no son humildes y que Plaza sí se produce para los programas. Todo en son de broma y chistes. Ello “incomodó”, en sentido figurado, a Gigi y dijo:

“Nunca debí regresar de Colombia”

La “caja de pandora”

Todos quedaron como “ohhhhh”. Y Carolina no dudó en lanzar una indirecta: “¡Abrió la caja de pandora!”. Mieles, al mismo tiempo, se retiró del set y entre chistes dijeron que el podcast debía llamarse: “Sí soy”.

Ese comentario de Carolina se refería a la amenaza de Leonardo Quezada, ‘Lazito’, quien le advirtió abrir “la caja de pandora” en referencia que revelaría lo que supuestamente sucedió en Colombia donde ella grababa MasterChef Celebrity Ecuador.

Al parecer todo empezó cuando Mieles evitó a la prensa para dar alguna declaración sobre el fin de su compromiso en los Premios ITV donde ganó un galardón de Mejor Actriz; y en el podcast atacó a los trabajadores de farándula.

“Si Gigi Mieles se saca un moco el titular es: Gigi Mieles se sacó un moco frente al Ecuador y esa fue su respuesta”, dijo en tono irónico y luego enfatizó: “si digo algo, está mal, si no digo nada, igual, todo mal”, y esto causó la risa de sus compañeros.

Esto provocó el enfado del Lazito de la Farándula que en su programa los Hackers, estalló y le amenazó de que en cualquier momento, él puede abrir la caja de pandora de lo que pasó en Colombia cuando Gigi fue a grabar MasterChef Celebrity.

“Tu no puedes generalizar y hablar de la prensa porque le estás faltando el respeto a toda una institución. Porque si hubiésemos querido lastimarte, hubiésemos contado todo lo que pasó en Colombia”, empezó diciendo el presentador muy molesto.

“Tú sabes lo que pasó en Colombia, donde te pusieron a elegir luego de una situación en donde te descubrieron. Mira no abras la caja de pandora y no toques esa puerta, porque la que sale perdiendo, créeme que eres tú. Hemos tenido respeto para hablar de ese tema tan engorroso, así que si alguien al menos te ha cuidado, sobre ese tema, hemos sido nosotros, pero si tú sigues toreándonos, no vamos a tener problema porque tenemos la llave y en cualquier momento abrimos esa caja”, dijo Lazito.