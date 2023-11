MasterChef Celebrity Ecuador: Gigi Mieles y el tremendo sable para Álex Vizuete ¿Hubo ruptura desde hace mucho?

Se supone que MasterChef Celebrity Ecuador fue grabado en Colombia hace más de dos meses y en tiempo real se transmiten sus primeros capítulos. En aquellos tiempos, Gigi Mieles y Álex Vizuete se dejaban muestran de amor en redes y mensajes de que se extrañan. Pero después todas esas “muestras de amor” se desdibujaron cuando anunciaron su ruptura hace días.

Vamos por el capítulo seis del reality y ya Mieles le lanzó su indirecta a Vizuete o al menos dio a entender que él la terminó. Y habría sido en ese tiempo cuando recién se empezaba a grabar el programa, algo que hoy engrana con la polémica que los envuelve a ambos. Si ella hubiese sabido lo que le esperaba, tal vez no lo decía.

En el reto de presión de ayer, Gigi cocinó de nuevo con Daniel. Tuvieron que resolver un plato con la caja de apoyo. Hicieron unas empanadas rellenas de aros de calamar y una salsa de mantequilla y vino blanco. El cantante se enfocó en el guiso y la actriz en la masa.

Mientras cocinaban, Gigi sacó lo que parecía su dolor e hizo una comparación de la situación que le tocó solucionar con un momento de la vida sentimental.

Amasando la vida

“Vamos a hacer unas empanaditas de calamar y ya. Va agarrando forma así como tu vida, cuando le terminas a tu ex”, decía Mieles mientras amasaba.

Fue tanta su expresión que hasta Daniel le dijo: “Mejor no te acuerdes de tu ex”. Pero ella continuaba. “Tu ex ... sigue amasando”. “Gilliam, no te acuerdes”, insistía el cantante mientras ella aplastaba la masa como con molestia.

“Mírame donde estoy, después que me dejaste: En MasterChef mi amorch”.

Decía Mieles a la producción y sin portar el anillo de compromiso que le dio Vizuete hace casi un año y que en 2024 sellaría su amor con él en el altar. En capítulos anteriores sí lo utilizaba.

Mieles y Vizuete mantuvieron una relación de más de dos años, y el siguiente se casarían. Sin embargo, la actriz en una historia de Instagram confirmó la ruptura indicando que ya no están comprometidos.

Gigi ha sido blanco de múltiples acusaciones, una de ellas y la más sonada se refiere a que ella supuestamente lo engañó mientras se encontraba en Colombia por las grabaciones de la competencia en la que estaba participando.

¿Qué pasó?

En medio de toda la polémica, ambos fueron vistos el último fin de semana en el aeropuerto de Guayaquil muy abrazados y hasta se dieron un beso. Según ‘Los Hackers de la Farándula’, Vizuete sería quien viaje y Mieles solo lo acompañó. Esto quedó grabado en video y generó confusión.