Influencer aseguró que ser infiel es compatible con el amor real y desató la polémica en redes sociales.

Una creadora de contenido causó revuelo en las redes sociales tras asegurar que ser infiel tiene compatibilidad con el amor verdadero y real. Aseguró que su perspectiva cambió, ya que antes pensaba que las personas que engañaban a su pareja eran psicópatas.

Sin embargo, para la influencer española, ahora ser infiel y estar enamorado es una cuestión compatible. Tras presenciar casos cercanos a su entorno, incluyendo a amigos y familiares vio una compatibilidad en engañar a tu vínculo y amarlo.

“Yo tuve un cambio muy fuerte con esto de la infidelidad... De la principio yo cruzarla máximo, pero yo no lo entiendo la gente es psicópata cómo son capaces de hacer esto y luego venir con la sangre fría, acostarse con su novia después”, dijo.

Asimismo, señaló: “No, no, no, nunca lo he probado, pero lo he vivido por experiencias de gente cercana, amigas, amigos y puedo llegar a entender que sea compatible el hecho de estar enamorado, o tener incluso una familia y ser infiel, pero tienes que ser lo suficientemente buena persona y afectivamente muy responsable, como para que la otra persona no se vaya a enterar, pero nunca nunca”.

Sobre la infidelidad

De acuerdo a la psicología, Una infidelidad empieza con la atracción hacia otra persona, pero dependiendo el tipo de contacto que se tenga existe 7 tipos de infidelidad que pueden romper la confianza en una relación.

También se comprende, de manera general, como la ruptura de una promesa de permanecer confiables el uno al otro en la relación de pareja. Puede surgir en el matrimonio, en el noviazgo o en la unión libre.

Es un abuso o mal uso de la confianza que se ha depositado en una persona que entabla relaciones afectivas y/o sexuales con alguien más.