¿Katherin Queen fue víctima de la Inteligencia Artificial? Polémica de infidelidad con David Naula continúa en tribunales

La batalla legal apenas comienza. El “triángulo amoroso” de Katherin Queen, Mayra Jaime y David Naula tal parece que todavía tiene mucha tela que cortar, la modelo que levantó todo un escándalo de infidelidad con el esposo de la presentadora de ´Agárrate´, recientemente fue centro de críticas, luego que saliesen a relucir unos audios donde parecía escucharse su voz narrando el “plan” para salpicar a Naula.

Sin embargo, tras esta nueva polémica que dejó por el piso a la modelo junto con su primera historia de “amor y engaño”, Katherin Queen no se quedó callada, y buscó un asesor legal para que diese la cara por ella, quien aseguró en el programa de ´Los Hackers de la farándula´, que las notas de voz que circularon por las redes, fueron creadas con tecnología.

“Estos audios son creados con Inteligencia Artificial, es para falsear la voz de una persona, se lo hicieron a Bad Bunny, se lo hicieron a la Fiscal General del Estado, en este caso también se lo han generado a Katherine, la situación es que no existe veracidad de ese tipo de información”, fueron las palabras del abogado de la modelo, quien explicó que este tipo de manipulación de información es algo que se ha vuelto muy común.

Sin embargo, tras ser consultado sobre si existía la posibilidad de que hubiese sucedido lo mismo con los audios del esposo de Mayra Jaime, el letrado expresó que: “Hasta ese entonces la Inteligencia Artificial no estaba en boga, era una situación esquiva al conocimiento de los ecuatorianos, si se podía haber hecho, pero ha mejorado mucho la Inteligencia Artificial en los últimos meses”.

¿Qué decían los audios?

“Va a ser bien creíble porque vamos a subir historias cantando que estoy en la casa borracha y ya me quedé dormida, y ahí, al siguiente día subimos una historia que nos levantamos en la cama, entonces yo no me enteré que tu revisaste mi teléfono y te pasaste todo a tu teléfono, me entiendes, ese es el plan”, es parte de lo que se escucha narrar a Katherin Queen en un audio celular, describiendo con detalle como daría a conocer los supuestos intercambios de mensajes y fotos con David Naula con ayuda de su amiga Nadia Bratz.