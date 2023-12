¡Quería fama! Mayra Jaime saca pecho ante filtración de audios de Katherin Queen donde narra trampa de “infidelidad”

La verdad siempre sale a la luz reza un viejo proverbio popular, uno al que Mayra Jaime se aferró desde el día uno en que inició el escándalo de infidelidad que salpicó su nombre y el de su familia. La presentadora quien hace unos meses fue titular y tema central en más de un programa de entretenimiento, ahora saca pecho gracias a la filtración de varios audios que dejan al descubierto a Katherin Queen, quien aseguró ser amante de David Naula, esposo de Mayra Jaime.

La voz de la modelo narrando paso a paso como haría para llevar a cabo el plan de “infidelidad” inmiscuyendo a David Naula, ha rodado como pólvora en las redes sociales, tal parece que Katherin Queen solo buscaba fama.

“Va a ser bien creíble porque vamos a subir historias cantando que estoy en la casa borracha y ya me quedé dormida, y ahí, al siguiente día subimos una historia que nos levantamos en la cama, entonces yo no me enteré que tu revisaste mi teléfono y te pasaste todo a tu teléfono, me entiendes, ese es el plan”, es parte de lo que se escucha narrar a Katherin Queen en un audio celular, describiendo con detalle como daría a conocer los supuestos intercambios de mensajes y fotos con David Naula con ayuda de su amiga Nadia Bratz.

Ante la revelación de esta nuevo material, la presentadora de ´Agárrate´ podría decirse ha salido victoriosa, pues muchas fueron las señalaciones y la persecución mediática, sin embargo, la comentarista de farándula jamás le quitó el respaldo a su esposo, e incluso sacó adelante una demanda en contra de la modelo, de quien jamás pronunció palabra alguna.

“No puedo hablar (...) solo puede decir que Dios nunca abandona a sus hijos”, es lo que se limitó a decir Mayra Jaime, al ser consultada por un reportero de ´Los Hackers de la farándula´.