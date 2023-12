“Fue un accidente de tránsito”: Aquí la explicación de Yailin ´La más viral´ a filtración de foto con heridas en la cara

A Yailin ´La más viral´ le llueven los éxitos como los escándalos, la rapera quien ha sido titular de prensa en más de una ocasión bajo la presunción de haber sido golpeada por su pareja, Tekashi, recientemente está en el ojo del huracán, luego que saliese a relucir una fotografía que validaría los rumores que corren hace meses, maltrato, sin embargo, la dominicana lo niega rotundamente.

La imagen que muestra a la intérprete de ´Pa ti´ con el rostro gravemente golpeado e incluso con varios manchones de sangre, ha puesto a la rapera en boca de todos los medios, pues hasta donde se conoce, la fotografía habría sido filtrada por una ex empleada de la cantante, quien utilizó la foto para ejercer presión por una deuda que la artista mantiene con ella.

Ante la revolución mediática, Yailin apareció en redes explicando el contexto de la imagen: “Yo pasé un accidente con Dani, fue en una discoteca, salimos de la discoteca, pero, como eso no salió a la luz y todo fue algo chilling para no preocupar, yo no dije nada, me entiende. Pues esa foto la tenía la persona esa, esa persona se ha puesto a escribirle a todo el mundo, que se le debe, que no se le debe, a esa persona yo la tengo grabada aquí, lo que se le deben son 1700$, pero yo le estoy diciendo a esa persona que tiene algunas cosas mías y que mande el perrito. O sea si se te pagó mamita, pero ya yo no quiero trabajar contigo”, dijo ´La más viral´ haciendo referencia a su ex trabajadora, quien tal parece secuestró su perrito antes de irse.

Desde hace meses atrás, se rumora que el artista también conocido como ´6ix9ine´ tendría actitudes violentas con la dominicana, sin embargo, ella se ha encargado de desmentirlo siempre.