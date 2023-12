El significado de “Un hombre que resuelva” que se volvió viral en las redes

En redes sociales se ha abierto un debate por parte de las mujeres donde indican una serie de características que deben ser esenciales al momento de encontrar una pareja, pero una fue trascendental que se hizo hasta objeto de memes, que muchas personas no están entendiendo el significado.

De este modo nació la frase “un hombre que resuelva”, tras el posteo de una joven en su cuenta de X donde aconsejaba a otras féminas a que elijan bien a su pareja.

enamórense de un hombre que tenga metas altas, que sea pulcro, huela rico, trabajador y sobretodo que RESUELVA — taquira (@_____xemi) November 18, 2023

Entonces avise que no va a resolver para resolver o buscar a alguien que resuelva. 😤😌 pic.twitter.com/PoiSHoNd9P — January 🌸🎄🦌⛄🎅🏻 (@vid_january) December 8, 2023

La publicación desató una ola de respuestas y críticas tanto de hombres como mujeres, pero lo que más llamó la atención fueron los memes que generaron por las preguntas que se hicieron los hombres: ¿Resolver qué?

La respuesta es subjetiva ya que cada persona tiene un concepto diferente a la palabra resolver. Sin embargo, la más popular indica que el hombre debe tener la capacidad de apoyar a su novia en situaciones complicadas y que aporte con ideas para encontrar la solución.

Las redes sociales indicaron que esto es un reflejo de afecto paternal. “Al decir ‘un hombre que resuelva’, no hablamos de ser unas mantenidas o no levantar un plato. Desde que tengo uso de razón resuelvo todo sola, sin embargo es genial saber que estás con una persona que no te deja sola en momentos difíciles y sabe actuar en situaciones de emergencia”, comentó una mujer.

Otros también han indicado que esta frase significa que el hombre deber ser solvente para que pueda pagar todos los gastos de la pareja. Ante eso, los hombres y mujeres han brindado consejos donde indican que la frase que “resuelva” sea de ambos lados y no solo por partes de los hombres.