Arcángel enterró en vida a Anuel AA, la tiradera que acabó con el ex de Karol G

El género urbano estuvo encendido este pasado fin de semana. El cantante puertorriqueño de 31 años Anuel AA decidió lanzar una tiradera a Arcángel y Bad Bunny, lo cual le trajo un “bocado” de su propia medicina.

El ataque del ex de Karol G se dio después que “La Maravilla” declara que no considera al intérprete de ‘Jeepeta’ como su amigo. El negar su amistad bastó para cuestionar la carrera del último juez invitado para la final internacional de Red Bull.

“Concierto sold out en Washington D.C y tú Arcángel esperando a que Bad Bunny te monte en una canción o te invite a un concierto para poder revivir tu carrera y tú que esperas pacientemente maman**** en todas las entrevistas”, dijo Anuel AA en sus redes sociales.

Respueta de Arcángel

Las “sencillas” palabras de Anuel trajo una tiradera feroz de Arcángel que lo “enterró en vida” y cuestionó su talento.

“Tienes un poquito de gente que piensa que de verdad eres contrincante. Lo cual solo eres hablando mierda. Rapeando no volviendo a nacer. Hoy pasará la vergüenza de tu vida cuando este artista fracasado, según tú, te de la barrida más épica en la historia de la música urbana”.

“Tuve que hacerlo para que te ubiques. Cuando te estabas sacando los mocos yo hacia ticket. Cuando todo para ti era un simple sueño, yo ya de este género era dueño”, señala la primera parte de la tiradera titulada FN8.

“Yo te entierro debajo de la gram. To el que te conoce sabe que tú me lo mamas. No me ronque de poder tú no estás hecho pa este drama. Infelices húndase con todo y fama”, agrega.