¿A quién se parece Cattleya? Yailin revela fotos inéditas de su hija con Anuel AA

Yailin ‘La más viral’ está de regreso a la música y lo hizo con una canción dedicada a su hija Cattleya. La tarde del domingo 24 de septiembre se estrenó en su canal oficial el videoclip de ‘Mia’, el nuevo tema de la dominicana.

Las imágenes que se muestran en el material audiovisual dejaron sorprendidos a todos los fanáticos de la cantante y ex esposa de Anuel AA, porque muestra video inéditos de su hija. Además, también aparece su nuevo amor Tekashi 6ix9ine.

En cuestión de minutos el video se ha viralizado como pólvora en redes sociales y en medios de comunicación, ya que en el clip, Yailin muestra por primera vez el rostro de su nena de tan solo 5 meses, luego de que Anuel divulgara una foto de la pequeña.

La canción que es una pegajosa bachata que contiene unas frases muy bonitas sobre el amor de una madre hacia una hija. “Contigo Dios me enseño el camino, Yo luche fue para ti, yo me enamore solo para ti, no hay nadie más que yo ame como a ti”, dice.

La grabación incluye el momento exacto de la dominicana preparándose para su parto, cuando le mostraron por primera vez a su pequeña, a su madre Wanda Díaz con la bebé y, como su nueva pareja el rapero Tekashi se han convertido en un apoyo en su vida, tras finalizar su relación con Anuel.

Igualmente se muestra una Yailin cariñosa llenando de amor, cariño y besos a su bebé, generando así un montón de comentarios positivos en las redes sociales por abrir su corazón y compartir el momento, que ha sido muy esperado.

El escenario del video, parece ser su casa, la que decoraron con globos y el tema de osos cariñosos, todo es alusivo a una fiesta de cumpleaños.