Álex Vizuete quiere dedicar esta desgarradora canción de Américo ¿A Gigi Mieles?

Álex Vizuete reveló que le encantan las canciones de Américo, a quien considera uno de sus amigos y hasta ha tenido la oportunidad de grabar contenido. Pero tanto es su gusto por las letras del chileno que confesó que una de sus favoritas es “A llorar a otra parte”.

Fue en su podcast ‘Sorbito de opinión’ donde dijo que quisiera dedicársela a alguien, sin decir nombre. Pero los usuarios rápidamente comenzaron a asociar ese sentimiento con su ex, Gigi Mieles. La pareja terminó su compromiso y lo anunciaron a través de las redes sociales.

“Esta canción es como si un Escorpio lo hubiera escrito (Vizuete es ese signo según dijo). Yo soy un vengativo tipo: ' te quiero ver en el piso...’”, decía Álex a sus compañeras Viviana Salame y Luciana Guschmer.

“Yo siento que yo escribí esta canción y mi sueño es en algún momento poder dedicarla. No lo he logrado porque siento que es demasiado...”

La cantó a todo pulmón

“....a pedirle a Dios que te bendiga. No, no podré perdonarte... a pesar que te amo con toda mi alma, me obligas a odiarte (...) Vas a besar el suelo, por Dios, te lo juro...Vendrás a pedirme perdón y no dudo...Que mendigarás por un beso a mis labios...Y rogará que la toquen mis manos”.

Salame le preguntó a Vizuete si todo estaba bien o si quería compartir algo con sus compañeros. Pero el actor explicó que él ha cantado ese tema desde que era muy pequeño.

Los usuarios en redes están un poco confundidos con lo que sucede alrededor de Mieles y Vizuete. Aunque solo ellos saben si su historia de amor continúa o escribieron la última página, todo se ha hecho una bola de nieve desde mucho antes de su ruptura.

Álex Vizuete y Gigi Mieles (Instagram)

Aunque han salido videos y fotos de ambos después de haber anunciado que terminaron su relación, todavía no hay un pronunciamiento oficial. En redes lo esperan ya que ambos han compartido con sus seguidores parte de su amor y los han hecho parte de ellos.