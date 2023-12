¿Cómo un ecuatoriano puede postular para la segunda temporada del Juego del Calamar de Netflix?

El reality basado en la serie de Netflix El Juego del Calamar tendrá una segunda temporada y ya se anunció la convocatoria para los nuevos concursantes y los ecuatorianos pueden postular así como lo hizo Carlos Aguilar, el santodomingueño de 29 años que fue hasta Londres tras ser seleccionado para la primera temporada de este reality y ser el jugador 136.

[ ¿Quién es Carlos Aguilar, el ecuatoriano que participó en el Juego de Calamar de Netflix y cómo ingresó? ]

Esta producción cuenta con el elenco más grande en la historia de los reality shows, 456 jugadores reales que ingresarán al juego en el icónico universo de Squid Game en busca de un premio en efectivo de $ 4,56 millones. Competirán en una serie de juegos trepidantes para convertirse en el único superviviente.

Carlos Aguilar, el ecuatoriano que participó en El Juego del Calamar de Netflix (@cjesusaguila)

¿Cómo aplicar para ser parte del Juego del Calamar de Netflix?

Los interesados en ser parte de la segunda temporada de “El juego del calamar: el desafío” deberán ingresar a https://squidgamecasting.com/#casting.

Una vez en la pagina encontrarás varias opciones geográficas, da clic en “Global casting”. Lee y haz clic para indicar que aceptas los Términos y Condiciones. Después llena los datos personales. Finalmente sube tu video de un minuto donde cuentes sobre ti, por qué quieres estar en Squid Game: The Challenge, cuál sería tu plan de juego y qué harías con un enorme premio en efectivo de $4,56 millones si ganaras.

‘El juego del calamar: El desafío’ anuncia su segunda temporada. / Foto: Cortesía (Netflix)

El video no debe incluir ninguna información personal o confidencial, no uses filtro y en inglés.

Luego debes subir al menos dos fotografías recientes sin sombreros ni gafas. Las fotos deben estar en formato JPG, PNG o GIF y no exceder los 5 MB de tamaño.

Una vez registrado, inicia sesión para completar la solicitud.

Requisitos para postularte