¿Quién es Carlos Aguilar, el ecuatoriano que participó en el Juego de Calamar de Netflix y cómo ingresó?

Hace poco se estrenó en Netflix el reality basado en la serie coreana El Juego del Calamar, el ganador se llevará 4,56 millones de dólares. Fueron 456 los participantes y uno de ellos, el concursante 136 es un ecuatoriano. Se trata de Carlos Aguilar, oriundo de Santo Domingo de los Tsáchilas, es un joven de 29 años, magister en Comunicación Transmedia que un día decidió postular y luego de meses lo contactaron.

En una entrevista con Metro Ecuador nos reveló cómo postuló y su experiencia en esta millonaria producción, las curiosidades y revelaciones de lo que pasaba en el estudio donde eran filmados 24/7.

Carlos Aguilar, el ecuatoriano que participó en el Juego del Calamar (@cjesusaguilar)

Carlos tiene una productora llamada “Estado desconectado” en la que realiza cortometrajes, videos musicales e incluso ha trabajado para artistas en EE.UU. “Todo es de manera independiente. Soy un fan acérrimo de hacer cortos, producciones audiovisuales, de ver películas. Desde el colegio siempre me dediqué a hacer cositas pequeñas como videos y sketches. Entonces mi vida se ha encaminado a eso”, reveló el joven.

Tiene un podcast hace más de dos años que se llama “Pláticas desconectadas”, lo realiza junto a dos amigos comunicadores y están a punto de lanzar su programa número 100 y pronto saldrán programas donde contará las experiencias que vivió en Londres durante la filmación del reality.

¿Cómo empezó este proceso?

“Esto empezó hace más de un año y medio, se hizo una apertura a un casting global. Tengo un podcast donde siempre hablamos de temas interesantes. ‘El Juego del Calamar’ fue una serie muy popular en Netflix, entonces saber que habría una experiencia real era algo muy interesante para mí. Apliqué para hablar acerca del tema (en el podcast) y me olvidé; después de dos meses me llaman para decirme que están interesados que este en el programa. Tuve que pasar por una serie de cosas, castings, chequeos médicos, te revisan redes”, nos dijo Carlos.

¿Cómo aplicaste?

“Tú envías un video de un minuto sin editar, pones la cámara y dices por qué deberías estar en el programa, luego llenas un formulario larguísimo donde te preguntan de todo para después audicionar”, contó Aguilar que no lo hizo desde otro país, sino desde Ecuador.

Carlos Aguilar

La convocatoria se volvió a abrir, así que otro ecuatoriano podría ir a la famosa serie de Netflix porque entre más gente y diversidad exista, es mejor. “Dentro del juego encuentras personas con diferentes tradiciones, costumbres, religiones y hay un choque cultural gigante dentro del programa”, menciona.

Reveló que en su video recalcó que era ecuatoriano y quería representar al país.

Carlos quiere continuar trabajando en producciones, pero nunca se imaginó que de estar tras cámaras en edición y producción, ahora sería él a quien filmen.

“Fue una sorpresa para mí que iba a ser a esta escala, estuve encantado de estar en ese programa, de ver una producción tan gigante, multimillonaria, fue una experiencia enriquecedora de saber cómo funcionan producciones tan grandes”.

¿Cómo era la “casa” del Juego del Calamar?

Aguilar contó era algo muy serio, pero también cuidaban de los concursante con personal de apoyo. “Desde el inicio te dan un psicólogo y médicos, te empiezan a dar sesiones donde te dicen lo que vas a vivir, que es como un mundo de fantasía, porque una vez que entras al juego es muy serio”.

Carlos filmó una semana completa donde no vio ni la luz del sol, no hay celulares, no sabes la hora, si es de noche o de día.

“Te quitan todo. Tú entras y solo te dan un uniforme, en los baños había ropa interior de todas las tallas, un montón de toallas. Ibas te bañabas tomabas una toalla y ropa interior. Tenían hasta condones. Llegó un momento, que por el frío de Londres, a mucha gente se le empezaron a partir los labios y no había vaselina, así que usaron el lubricante de los condones”.

¿Qué retos del Juego del Calamar le costó más?

Uno de los retos que más le costó físicamente fue el primero donde no podías moverte porque duró mas de 7 horas. “Uno en la serie ve solo 5 minutos, pero te tenías que quedar quieto por media hora y hacía mucho frío”.

Sin embargo, el juego que lo desestabilizó mentalmente fue el de la galleta. “A mí me tocó la estrella y juraba que me iba a salir, lo terminé faltando un segundo y fue muy dramático, la cámara te apunta a la cara, terminé el juego y estaba temblando”.