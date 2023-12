Paola Farías sigue calentando las redes sociales, aquí el video donde la presentadora se mostró más sexy que nunca

¡Lo volvió a hacer! Paola Farías sigue demostrando que puede y tiene como parar el tráfico a sus 49 años. La conocida y polémica ´diablita´ de Halloween regresó más atrevida que nunca, y esta vez no fue con motivo de ninguna fecha festiva, sino al puro gusto de la presentadora de mostrar lo cómoda y feliz que se siente con su cuerpo, el cual lució con muy pocas prendas.

Fue con un pequeño y sexy traje de baño rosa, que la presentadora apareció en redes sociales, bailando y enseñando sus curvas, unas imágenes que como era de esperarse, volvieron a despertar una oleada de comentarios por parte de los internautas, tanto positivos como negativos.

Estas son algunas de las reacciones

“Jajaj con filtro cualquiera es Diosa / Ah no pues tienes un cuerpazo tranquila sígase empelotando, tanta trayectoria dicen para casi al final llegar a tener que andar como una stripper más. Respétese mi estimada con vestimentas decentes y bien arreglada también gana dinero y de paso gana más admiración no morbo / Le tengo envidia sana ya quisiera yo a mis 28 tener ese cuerpo / Dios santo ella tiene ese cuerpazo dejen de ser envidiosas los filtros no hacen que tengan ese cuerpazo atacadas / Enloquece? Da rabia y coraje que una mujer ya adulta y con hijos se preste para el ridículo, seguramente alguien le hizo creer otra cosa”, son solo algunas de las opiniones dejadas.

Por otro lado, Paola Farías ha dejado en claro que las críticas no son su talón de Aquiles, es un tema que para ella quedó en el pasado. En un podcast publicado en su plataforma de Facebook habló un poco sobre su vida y otras anécdotas y reveló que tuvo una baja autoestima y que en su niñez su cuerpo no era de su agrado.

“Yo desde muy pequeña tenía ese problema de autoestima, me creía muy fea, me creía que era muy flacuchenta, yo me creía que tenía una cara fea, de hecho tengo una cara rara, una cara diferente, así como murcielaguito, como ratoncito. Una vez un tío dijo, tú eres la hija más fea de tu papá, eso se me clavó en el corazón”, contó a sus seguidores.