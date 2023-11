Paola Farías se “destapó” por Halloween con un sensual atuendo

Paola Farías a sus 49 años mantiene una figura espectacular y aprovechó Halloween para lucir un atuendo de “diablita” que dejó ver de más. Llegó al programa ‘Viralizados’ con un corto traje rojo, unas medias de malla con brillantes y unos cachitos.

[ “Eres la hija más fea de tu papá”, los duros comentarios que recibió Paola Farías en su niñez por parte de un familiar ]

En su página de Facebook publicó un video sin importarle las críticas. Comentarios a favor y en contra se lee en las publicaciones. “Paolita siempre linda y sensual, pero no caigas en lo vulgar y demasiado exhibicionismo, todo tiene límite”, “Es linda Paolita, pero no hay necesidad de enseñar sus partes íntimas”, “Ya quisiera yo verme así”, “Digan lo que digan a ella le queda todo, qué hermosa mujer”, son algunos de los mensajes.

A manera de broma compartió una publicación y escribió “La indecente me dicen”. En un podcast publicado en su plataforma de Facebook habló un poco sobre su vida y otras anécdotas y reveló que tuvo una baja autoestima y que en su niñez su cuerpo no era de su agrado.

“Yo desde muy pequeña tenía ese problema de autoestima, me creía muy fea, me creía que era muy flacuchenta, yo me creía que tenía una cara fea, de hecho tengo una cara rara, una cara diferente, así como murcielaguito, como ratoncito. Una vez un tío dijo, tú eres la hija más fea de tu papá, eso se me clavó en el corazón”, contó a sus seguidores.