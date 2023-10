“Eres la hija más fea de tu papá”, los duros comentarios que recibió Paola Farías en su niñez por parte de un familiar

Hace dos días la reconocida talento de televisión dio a conocer su nuevo proyecto digital. Se trata de un espacio en la plataforma de Facebook para hablar un poco sobre su vida y otras anécdotas. Es así, que en su primer podcast reveló haber tenido baja autoestima y que en su niñez su cuerpo no era de su agrado.

Siendo ella su primera entrevistada, tal como lo menciona a manera de broma. Paola Farías se abre a sus seguidores y comenta lo duro que fue separarse de su familia para poder cumplir sus sueños. El dejar de compartir una merienda o cualquier fecha importante fueron situaciones que afectaron mucho a la actriz, asimismo comenta sus obstáculos.

“Mi primera piedra en el camino que tuve fui yo misma, nadie me propuso nada… Un productor quiso que protagonice una serie, sobre una aparición de una virgen y recuerdo que él hizo el casting para que haga y no daba, no daba”, confesó.

A partir de esta situación, el no creerse capaz de su desempeño, nació su inseguridad.

“Yo desde muy pequeña tenía ese problema de autoestima, me creía muy fea, me creía que era muy flacuchenta, yo me creía que tenía una cara fea, de hecho tengo una cara rara, una cara diferente, así como murcielaguito, como ratoncito. Una vez un tío dijo, tú eres la hija más fea de tu papá, eso se me clavó en el corazón”, contó a sus seguidores.

Los duros comentarios de parte de su tío generó inseguridades en la esmeraldeña. (Instagram: paolafariasoficial)

Sin embargo, la esmeraldeña confesó amar y haber perdonado a su familiar a pesar de aquel comentario que causó inseguridades por muchos años en la actriz.

Continuando con esta línea, en su podcast también mencionó que el primer amor dentro del medio fue Gustavo Navarro, y de la misma manera confiesa haberse sentido inferior al presentador.

“Imagínate, una chica de campo y de repente estar con el animador número 1, el hombre más sexy del Ecuador”.

También confesó que haber tenido una relación con Gustavo fue de gran ayuda, sin embargo, destaca que poco a poco ella construyó su camino. Respecto al tema, concluyó mencionando que en la actualidad ha superado su problema de autoestima y que ya no se siente inferior ante nadie.

“A lo largo de estos años me ha permitido conocerme, valorar y ahora sé que el valor en las personas no es lo monetario, sino lo físico. El valor en las personas es lo que llevan en su corazón”, expresó.

El “Podcast Paola Farías”, tiene muchas expectativas por parte de los usuarios, recibiendo en su mayoría, comentarios negativos y de apoyo.

