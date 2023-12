¡Le reviró! Mayra Jaime respondió a Luciana Guschmer: “Si no la educaron bien en su casa, ya es trabajo de cada padre”

La polémica parece no acabar para Luciana Guschmer, la participante de ´MasterChef Celebrity Ecuador´ quien recientemente alborotó las redes sociales luego de su controversial aparición en El Hueco´ de Jonathan Estrada, donde se encargó de enviar una indirecta bien directa a la presentadora Mayra Jaime, seguido de un contundente mensaje en su cuenta de X, ya recibió una respuesta a los comentarios vertidos hacia la comentarista.

Fue este martes, que Mayra Jaime aprovechó un espacio del programa digital para el cual labora, ´Agárrate´ y sin dudar, se pronunció acerca de lo dicho por la creadora de contenido, comenzando por decir que Luciana Guschmer parece estarla confundiendo, puesto que hay muchas frases que la influencer dijo son de su autoría y ella nunca menciona, tal como la palabra “humildad”.

“Si sentí que me está confundiendo un poco. Textualmente dije que no me parece una celebridad, me mantengo, espero que le vaya muy bien en el reality (...) En todo caso yo jamás me he referido a ella de ninguna manera, ponerme a discutir con la señorita, que no sé cuantos años tiene, soy una mujer de 32 años, no estoy para chiquilladas, si tengo algo que decir que no me gusta lo voy a decir y si me gusta también lo voy a decir. Yo no soy quien para enseñarle a respetar sino la educaron bien en su casa, ya es trabajo de cada padre, yo creo que soy una madre de familia, sino le gusta mi comentario lo respeto, pero así también pido respeto”, expresó inicialmente Jaime.

De igual forma hizo referencia al programa digital del también actor, explicando que le pareció una falta de respeto las preguntas realizadas: “De alguna manera necesita generar para que lo vean. Espero que tengas visualizaciones y monetices en tu programa a costilla mía”, añadió.