Luciana Guschmer y su puñal para los reporteros de farándula: “Me hacen M en sus programas y luego se quejan”

Como la espuma, así de rápido ha subido la popularidad de la influencer Luciana Guschmer, tras su ingreso a uno de los programas más vistos del país, ´MasterChef Celebrity Ecuador´, la creadora de contenido ha demostrado ser buena no solo para las redes sociales, sino también para la cocina, un protagonismo que como a toda celebridad le ha traído más de un titular dentro de la farándula.

Luego de haber visto su nombre ligado a más de un programa y comentarista del mundo del entretenimiento, Luciana Guschmer publicó una reciente indirecta por medio de su cuenta X , que iría dirigida a más de un periodista del Ecuador.

“La gente me hace M en sus programas, menosprecia mi trabajo, critica y después se quejan d que no quiero dar entrevistas, que hago bromas o que me defiendo. Les juro q todo lo que digo es sin odio ni rencor. Tómense todo con humor, vivan y dejen vivir q hasta yo me rio de mi misma”, es el mensaje compartido en su red social.

Cabe destacar, que esta pronunciación también se dio tras su mediática participación en el programa digital ´El Hueco´ de Jonathan Estrada, donde habló de manera muy directa sobre la presentadora Mayra Jaime, quien durante en episodios pasados de ´Agárrate´ se encargó de dejar en claro que la influencer no era conocida por nadie.

“Si ella no conoce a José Delgado nosotros ¿Por qué tenemos que conocerla a ella? ¿Quién es ella? ¿En qué aporta? ¿De qué sirve su contenido?”, expresó Jaime.

Ante esto, la influencer realizó una especie de parodia imitando a la presentadora, haciendo alusión a frases dichas por ella y esto a su vez trajo más pronunciaciones por parte de Mayra Jaime, quien inundó sus redes sociales con historias y posteos haciendo referencia a lo que la gente habla de ella para poder generar contenido.