MasterChef Celebrity Ecuador: Gigi Mieles se defiende de quienes la critican por su participación en el programa

Gigi Mieles se defendió de sus detractores que la han criticado por su participación en MasterChef Celebrity Ecuador. Algunos usuarios aseguran que ella actúa en el reality, al confundir sus facetas en el teatro y en su podcast, ‘Sí somos’.

Aclaró entonces que su rol en el podcast “no tiene nada que ver” con su trabajo en las artes escénicas. “Tengo el don de poder hacer teatro infantil y al mismo tiempo contenido para los más grandes”, subrayó.

Gigi Mieles (Paola Hernández)

Recordemos, además, que estrenará la obra infantil de Disney ‘Rapunzel’, donde es la antagonista con el personaje de Madre Gothel. “Sé que en todos estos años, en redes ustedes han visto muchas capas de mí por mis distintos ‘personajes’ incluyendo el podcast, pero no me conocen, no viven conmigo para definirme tanto como lo han hecho en estos últimos meses”.

Sobre MasterChef Celebrity

En uno de los episodios del reality, el reto era cocinar un platillo que evoque el recuerdo de un familiar. Entre las conmovedoras preparaciones, la más sentida por los jueces e incluso por su compañeros fue la que hizo Mieles, quien hizo su versión del ceviche manaba, con salsa de maní.

Este plato lo hacía su padre, quien falleció cuando ella tenía 11 años. Gigi recordó que su padre era un hombre muy trabajador que no veían tan seguido, a excepción de los domingos, cuando consentía a su familia con el ceviche.

“En realidad este programa me dio la oportunidad de ser 100 % yo (...), no finjo las lágrimas hacia mi papá, solo porque en Sí somos no lo hago”.

Mieles llamó el plato ‘Brecagi’ en honor a sus hermanas Brenda (la mayor), Carolina (la del medio) y Gigi (la menor), y porque así sus padres se referían a ellas de forma afectuosa.

“En la cocina estaba muy vulnerable, lejos de mi espacio seguro, sola y trabajando mucho...”, agregó al recordar el momento en que cocinó el ceviche.

Mieles recalcó que su trabajo en redes y en el pódcast no definen su trabajo como actriz. “Aprendamos a separar las cosas”.