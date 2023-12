Fiestas de Quito: Cuándo es el concierto gratis de Nacho en la ciudad

Las fiestas de Quito 2023 se extienden hasta el domingo 10 de diciembre y el Municipio ha preparado una amplia agenda de actividades y eventos gratuitos. Entre ellos, un concierto este 5 de diciembre al aire libre en el que estará el cantante venezolano, Nacho.

[ Se suspenderán los apagones por las fiestas de diciembre, desde mediados de mes ]

La cita es en el Parque Bicentenario (antiguo aeropuerto), al norte de la capital, a las 16:00. Nacho no será el único artista que se presentará. También se espera la actuación de Cruks en Karnak, Don Medardo y sus Players, Papá Changó, La Coya, Dennys the Black y un artista sorpresa que aún no ha sido revelado.

🎉 #FiestasDeQuito2023 | Es momento de cantar, disfrutar y festejar a la ciudad más linda del mundo con la mejor música 🎺.



📍Parque Bicentenario

⏰ 16h00

🎟️ Entrada libre



#QuitoRenace pic.twitter.com/OhzN9m1CpJ — Municipio de Quito (@MunicipioQuito) December 2, 2023

La última vez que Nacho vino al país cautivó al público con una serie de temas como ‘Materialista’, el cual fue muy aclamado por el público. “Ayer pregunte por ti, para saber cómo te va. Me dicen que estás feliz, viajando de aquí pa allá”. ‘Mi niña bonita’, también puso a bailar a los quiteños.

[ Festival del Globo en Quito: ¿ Cuándo y dónde adquirir las entradas? ]

Horarios del transporte público

La Empresa de Transportes de Pasajeros de Quito amplió los horarios de operación de los corredores municipales Trolebús y Ecovía. Esto para facilitar la movilización en los festejos de la ciudad

Los horarios se aplicarán hasta el 9 de diciembre, para transportar a los quiteños y quiteñas a los eventos programados por la Alcaldía de Quito.

Del lunes 4 al viernes 8 de diciembre el servicio será desde las 05:00 hasta la 01:10. Mientras que, el sábado 9 de diciembre desde las 06:00 hasta la 01:10.

El domingo 10 de diciembre la operación será normal desde las 06:00 hasta las 20:00.

El Municipio pondrá a disposición de la ciudadanía 120 unidades entre articulados y biarticulados para atender a los capitalinos y turistas que decidan visitar la Carita de Dios durante sus fiestas.