“La castrosa del salón”: Luciana Guschmer no soportaba a Yilda y por eso le dio el delantal negro en MasterChef Celebrity Ecuador

Alberto Astudillo, José Pacheco, Luciana Guschmer y Nikki Mackliff se confesaron con la presentadora de MasterChef Celebrity Ecuador, Erika Vélez, en el segundo programa de ‘Cocinando a los Celebrities’. Hubo polémica por las declaraciones de ‘Lu’ en torno a Yilda.

Luciana indicó que las actitudes de Yilda han generado varias críticas y para los presentes esto tampoco ha pasado desapercibido. “No tuve buenas vibras con ella desde el delantal dorado”, dijo. “Ya ha pasado mucho tiempo y Yilda y yo ya nos reconciliamos pero comparando con el colegio es cuando le agarras fastidio a un compañero. Eso me pasó con ella”, comenzó diciendo la modelo.

“Cuando pasó con lo del delantal morado yo dije es la castrosa del salón. Es la que tiene todos los marcadores en la clase y no te presta ni uno. Por eso a mi me dio la locura ese día y yo dije voy a bajarla del balcón”, dijo entre rusas. Por eso, a José Pacheco, Alberto y Nikki no se sorprendieron con su decisión de darle el delantal dorado para que compita en el reto de salvación. “Yo estaba entre Yilda o Helen porque todavía no se llevaban, estábamos empezando a crear conexiones”, dijo Nikki.

#Cocinando a los celebrities | “Es la castrosa del salón”😈 Lu revela los motivos por los que escogió a Yilda para cocinar en el reto de salvación de #MCCelebrityEc 🔥 pic.twitter.com/YoO9tDMzVt — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 3, 2023

Recordemos que en el primer reto de campo, los celebrity tuvieron que cocinar para ochenta personas y en el grupo rojo que fue liderado por Macarena Valarezo, Yilda Banchón decidió quitarle la capitanía con el delantal dorado y comandar el equipo.

La cantante dijo que lo hizo fue para llamar la atención de Macarena ya que no le habían otorgado funciones para cocinar en el reto de campo. En ese capítulo se la pudo ver muy perdida ya que preguntaba a todas sus compañeras sobre qué tenía que hacer.