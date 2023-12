MasterChef Celebrity Ecuador: Jorge Rausch confesó como inició en la cocina “Empecé a cocinar para no lavar los platos”

Tal como dicen los grandes chefs para sus recetas mejores guardadas, los ingredientes secretos a veces son la emotividad con la que se prepara un plato. Este jueves 30 de noviembre las cocinas de MasterChef Celebrity Ecuador se vistieron de recuerdos y de historias, los jueces dieron inicio al programa mostrando y contando cual es el instrumento de cocina que los acompaña desde sus inicios culinarios.

Jorge Rausch fue uno de los que partió con esta dinámica, hablando de cómo llegó a su vida el primer chino (colador) con el que aprendió a hacer salsas.

“Yo empecé a cocinar en Israel para no lavar los platos, me fui a vivir con dos compañeras de casa, el primer día yo cociné, ellas se pararon y yo lavé los platos (...) luego les dije yo cocino ustedes lavan (...) yo estudiaba economía y era malísimo, era pésimo, o sea no entendía nada, imagínense economía en hebreo”, inició diciendo el chef.

“Como yo era el que cocinaba todos los días en la casa, me compré un libro de cocina, todavía lo tengo, es un libro gordo, tremendo sin fotos, me dispuse a hacer una salsa, pero una salsa compleja, tenía que hacer el fondo de ternera, dorar los huesos, después colar, dejarlo por horas, reducir que el vino, que la cosa, y la salsa salió bien, pero no salió perfecta, entonces esa salsa pedía un chino, un chino fino, y fui y me conseguí un chino fino, era un utensilio de restaurante, yo todavía no pensaba ser chef, y este es el chino con el que aprendí a hacer mis salsas. Si yo soy bueno en algo en la vida es haciendo salsas y aquí está”, cerró diciendo Jorge Raush mientras mostraba uno de los primeros instrumentos que le ayudó a explotar su potencial culinario.