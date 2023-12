Aczino se retira de la batalla de gallos, el único motivo por el que regresará

La tarde-noche de este sábado 02 de diciembre se realizó el Red Bull Batalla Internacional 2023. Uno de los duelos más esperados era el de Aczino y Choty (flamante campeón), el cual se dio en cuartos de final favoreciendo al español.

De esta manera, muchos de los freestylers del mundo especularon que sería el fin de la carrera del mexicano. A pocos minutos de la final, el tres veces campeón de esta competencia fue interrogado y confirmó los rumores: su carrera llegó al fin.

Aunque no estará alejado de esta industria, es la última vez que lo veremos intentado capturar el cinturón. No obstante, dejó claro que solo un tipo de competencia llamaría su atención y lo traería del retiro.

Palabras de un posible retorno

“A menos que llamen a los campeones de otros años a una súper batalla o algo así, ya no podría yo tener el tiempo para hacer todo el proceso para volver a subir. Yo sigo haciendo muchas batallas en otros países, pero en competencias no. Había dicho que yo solo seguía aquí porque estaba clasificando y en el momento que no clasificara, ya iba a decirle adiós a la competencia”, dijo en entrevista con Red Bull.

“Fue algo como lo que esperaba la gente, un duelo dándolo todo, sin guardarse nada, tratando de hacer KO en todas las barras. Creo que tuve una buena ronda de round regulares, en la réplica Chuty supo cómo manejar las cartas”, agregó sobre su enfrentamiento.

Sus últimas palabras

Aprovechó una jornada después para emitir unas palabras de agradecimiento en redes sociales. Conocido como “La Cabra” de las Red Bull, el azteca agradeció el fanático.

“Esta vez no se pudo conseguir el objetivo, muchas gracias a todos por su apoyo y a toda la gente que viajó desde México y otros países les pido una disculpa por no poder hacer un mejor papel”, acotó.